Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6 15/06/2026 11:55

(PLO)- Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ trước những thay đổi mà tập thể cán bộ, nhân viên Báo Pháp Luật TP.HCM đang trải qua.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại buổi gặp gỡ, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự chia sẻ trước những thay đổi mà tập thể cán bộ, nhân viên báo đang trải qua. Bà cho rằng những chủ trương chung cần được chấp hành, tuy nhiên cũng rất thấu hiểu những khó khăn, đặc biệt đối với những người phải nghỉ việc hoặc chuyển đổi công việc trong giai đoạn hiện nay.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các thành viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Quỹ Học bổng Vừ A Dính thăm, chia sẻ cùng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bà Trương Mỹ Hoa đánh giá cao những đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM trong suốt thời gian đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

Theo bà, mối quan hệ giữa báo và Quỹ luôn gắn bó như người thân trong gia đình. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, báo đã luôn sát cánh, hỗ trợ các hoạt động của quỹ, góp phần lan tỏa nhiều giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của báo Pháp Luật TP.HCM trong suốt thời gian đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

“Tôi đến thăm để động viên anh em và cũng để nói lời cảm ơn. Dù hoàn cảnh có thay đổi thì tình nghĩa vẫn còn đó. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục vươn lên” - bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Bà cũng lưu ý về việc bảo tồn dữ liệu báo chí, cho rằng đây là nguồn tư liệu có giá trị đặc biệt, rất khó có thể phục dựng nếu bị thất lạc. Theo bà, các cơ quan báo chí cần cố gắng đề xuất lưu giữ đầy đủ kho dữ liệu đã hình thành qua nhiều năm hoạt động vì đây là những bài học và kinh nghiệm quý giá.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao đổi cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Thay mặt ban biên tập và tập thể người lao động, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến bà Trương Mỹ Hoa cùng các thành viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã luôn quan tâm, động viên và đồng hành cùng báo.

Ông cũng chia sẻ những trăn trở đối với đội ngũ người lao động, nhất là những nhân sự trong độ tuổi từ 40 đến 60 khi việc tìm kiếm công việc mới không hề dễ dàng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang tinh gọn bộ máy.

Đoàn Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Quỹ Học bổng Vừ A Dính chụp ảnh lưu cùng Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Mai Ngọc Phước cho rằng sự đồng hành giữa Báo Pháp Luật TP.HCM và Quỹ Học bổng Vừ A Dính mang ý nghĩa đặc biệt. Thông qua các hoạt động chung, báo không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền mà còn có cơ hội thể hiện trách nhiệm xã hội, gửi gắm tình cảm đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Hoàng Sa cũng như nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.