Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' tiếp sức cho tân binh và con gia đình quân nhân 22/03/2026 18:09

(PLO)- Giữa cái nắng gắt miền biển, những phần quà nghĩa tình và tiếng hát mộc mạc đã tiếp thêm động lực cho tân binh vững vàng rèn luyện.

Ngày 22-3, trong chuyến công tác tại Vùng 4 Hải quân, đoàn của Quỹ học bổng Vừ A Dính; Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã đến thăm, động viên và trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 (Tiểu đoàn 871, Tiểu đoàn 454) - những tân binh đang huấn luyện tại đơn vị.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng đoàn của Quỹ học bổng Vừ A Dính; Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" giao lưu cùng các chiến sĩ ở Trung đoàn 871, Lữ đoàn 957. Ảnh: THANH TRANG

Dẫn đầu đoàn có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; cùng ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước giao lưu văn nghệ cùng các tân binh. Ảnh: THANH TRANG

Giữa cái nắng gắt đặc trưng của miền biển, thao trường như nóng hơn bởi hơi cát và gió khô rát. Những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo, những bước chân dứt khoát trên nền đất bỏng… tất cả khắc họa rõ nét hành trình rèn luyện gian khổ của những người lính trẻ.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957 biểu diễn võ thuật trên thao trường, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần rèn luyện kỷ luật của người lính Hải quân. Ảnh: TRẦN MINH

Tân binh Trương Vĩnh Trọng, Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957 chia sẻ: “Em cảm thấy rất hào hứng và vinh dự khi được khoác lên mình màu áo lính, góp một phần nhỏ bé phục vụ Tổ quốc. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự chỉ bảo của chỉ huy và sự giúp đỡ của đồng đội, em dần thích nghi, trưởng thành hơn từng ngày.

Ở đây, đồng đội sống rất hòa đồng, đoàn kết, luôn động viên nhau trong huấn luyện cũng như sinh hoạt. Chính tình đồng chí, đồng đội ấy giúp em thêm vững tin, quyết tâm rèn luyện thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và đơn vị".

Tân binh Trương Vĩnh Trọng cùng đồng đội tại Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957 trong những giờ huấn luyện và sinh hoạt đầy gắn kết. Ảnh: TRẦN MINH

Trong không khí ấy, những phần quà được trao tận tay từng chiến sĩ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Không chỉ là sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, đó còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các tân binh vững vàng vượt qua những ngày đầu quân ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, thử thách.

Những cái nắm tay hỏi thăm và nhiều phần quà được trao tận tay từng chiến sĩ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ảnh: THANH TRANG - TRẦN MINH

Nhưng có lẽ, điều khiến buổi gặp gỡ trở nên đặc biệt chính là khoảnh khắc tiếng hát cất lên giữa thao trường nắng gió.

Không cần sân khấu, không cần dàn dựng, chỉ giữa hàng quân và khoảng trời rực nắng, giai điệu "Hát mãi khúc hành quân" vang lên mạnh mẽ. Tiếng hát của các chiến sĩ trẻ, dù còn mộc mạc, lại mang theo một nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết – như chính nhịp sống đang căng tràn nơi thao trường.

Hai ca khúc Hát mãi khúc hành quân và Còn gì đẹp hơn cùng vang lên giữa thao trường nắng gió, hòa trong tiếng hát mộc mạc mà đầy cảm xúc của các chiến sĩ, lan tỏa tinh thần lạc quan, ý chí và niềm tự hào của người lính.

Video: Các chiến sĩ Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957 hòa giọng ca khúc Hát mãi khúc hành quân.

Rồi "Còn gì đẹp hơn" được cất lên, chậm rãi và sâu lắng hơn. Những ca từ về hòa bình, về những mất mát đã đi qua khiến không gian như chùng xuống. Giữa cái nắng chói chang, người nghe vẫn cảm nhận được một “cơn gió mát” len vào – đó là cảm xúc, là niềm tự hào, là sự biết ơn được đánh thức từ những giai điệu thân quen.

Video: Các chiến sĩ Tiểu đoàn 454, cùng đoàn công tác hòa giọng ca khúc Còn gì đẹp hơn.

Video: Chiến sĩ Tiểu đoàn 871 đệm đàn guitar, cất lên ca khúc Còn gì đẹp hơn giữa thao trường nắng gió.

Có những ánh mắt lặng đi, có những nụ cười xen lẫn xúc động. Tiếng hát lúc này không chỉ là giao lưu, mà trở thành sợi dây kết nối - để những người lính trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, về con đường mình đang đi.

Giữa hàng ngũ thẳng tắp, những gương mặt còn rất trẻ, làn da sạm đi vì nắng, ánh mắt lại sáng lên niềm tin. Họ đang từng ngày trưởng thành qua từng giờ huấn luyện, từ những chàng trai bình dị trở thành người lính có bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm.

Những chiến sĩ trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, đang từng ngày rèn luyện, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc, tiếp nối và viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng ý chí, trách nhiệm và niềm tự hào của người lính Hải quân hôm nay. Ảnh: TRẦN MINH

Chuyến thăm khép lại khi nắng vẫn còn gắt trên thao trường. Nhưng dư âm còn đọng lại là những cái bắt tay siết chặt, là niềm tin được gửi trao, và trên hết là những câu hát đã kịp ở lại trong tim mỗi người - tiếp sức cho các tân binh vững vàng trên chặng đường phía trước.