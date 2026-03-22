Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' tiếp sức cho tân binh và con gia đình quân nhân

Ngày 22-3, trong chuyến công tác tại Vùng 4 Hải quân, đoàn của Quỹ học bổng Vừ A Dính; Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã đến thăm, động viên và trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 (Tiểu đoàn 871, Tiểu đoàn 454) - những tân binh đang huấn luyện tại đơn vị.
Dẫn đầu đoàn có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; cùng ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Giữa cái nắng gắt đặc trưng của miền biển, thao trường như nóng hơn bởi hơi cát và gió khô rát. Những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo, những bước chân dứt khoát trên nền đất bỏng… tất cả khắc họa rõ nét hành trình rèn luyện gian khổ của những người lính trẻ.
Tân binh Trương Vĩnh Trọng, Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957 chia sẻ: “Em cảm thấy rất hào hứng và vinh dự khi được khoác lên mình màu áo lính, góp một phần nhỏ bé phục vụ Tổ quốc. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự chỉ bảo của chỉ huy và sự giúp đỡ của đồng đội, em dần thích nghi, trưởng thành hơn từng ngày.
Ở đây, đồng đội sống rất hòa đồng, đoàn kết, luôn động viên nhau trong huấn luyện cũng như sinh hoạt. Chính tình đồng chí, đồng đội ấy giúp em thêm vững tin, quyết tâm rèn luyện thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và đơn vị".
Trong không khí ấy, những phần quà được trao tận tay từng chiến sĩ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Không chỉ là sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, đó còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các tân binh vững vàng vượt qua những ngày đầu quân ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, thử thách.
Nhưng có lẽ, điều khiến buổi gặp gỡ trở nên đặc biệt chính là khoảnh khắc tiếng hát cất lên giữa thao trường nắng gió.
Không cần sân khấu, không cần dàn dựng, chỉ giữa hàng quân và khoảng trời rực nắng, giai điệu "Hát mãi khúc hành quân" vang lên mạnh mẽ. Tiếng hát của các chiến sĩ trẻ, dù còn mộc mạc, lại mang theo một nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết – như chính nhịp sống đang căng tràn nơi thao trường.
Rồi "Còn gì đẹp hơn" được cất lên, chậm rãi và sâu lắng hơn. Những ca từ về hòa bình, về những mất mát đã đi qua khiến không gian như chùng xuống. Giữa cái nắng chói chang, người nghe vẫn cảm nhận được một “cơn gió mát” len vào – đó là cảm xúc, là niềm tự hào, là sự biết ơn được đánh thức từ những giai điệu thân quen.
Có những ánh mắt lặng đi, có những nụ cười xen lẫn xúc động. Tiếng hát lúc này không chỉ là giao lưu, mà trở thành sợi dây kết nối - để những người lính trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, về con đường mình đang đi.
Giữa hàng ngũ thẳng tắp, những gương mặt còn rất trẻ, làn da sạm đi vì nắng, ánh mắt lại sáng lên niềm tin. Họ đang từng ngày trưởng thành qua từng giờ huấn luyện, từ những chàng trai bình dị trở thành người lính có bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm.
Chuyến thăm khép lại khi nắng vẫn còn gắt trên thao trường. Nhưng dư âm còn đọng lại là những cái bắt tay siết chặt, là niềm tin được gửi trao, và trên hết là những câu hát đã kịp ở lại trong tim mỗi người - tiếp sức cho các tân binh vững vàng trên chặng đường phía trước.
Quỹ học bổng Vừ A Dính: Trao 285 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ Hải quân
Ngày 21-3, Quỹ học bổng Vừ A Dính; Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình trao 285 suất học bổng cho học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.
Bên cạnh đó, quỹ trao 1.500 suất cho con em các lực lượng chấp pháp trên biển như cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, hải quân và 1.500 suất cho con em ngư dân. Chương trình học bổng thường niên này đã được duy trì liên tục suốt 11 năm qua.
Dịp này, hướng tới Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cũng trao tặng 46 bộ áo dài cho 45 nữ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Hoạt động nhằm tri ân những đóng góp thầm lặng của lực lượng hậu phương quân nhân. Ngoài ra, Tặng 18 áo bảo hộ lao động điều hòa cùng nhiều phần quà phục vụ sinh hoạt khác...