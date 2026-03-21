Ngày 21-3, Quỹ học bổng Vừ A Dính; Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình trao 285 suất học bổng cho học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.
Tham dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ vui mừng khi nhiều học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.
Đáng chú ý, có 97 học sinh tham gia dự án đầu tư chiều sâu của Quỹ - dự án “Ươm mầm tương lai” - hiện đang học tập tại TP.HCM đều có kết quả học tập tốt.
Bên cạnh đó, quỹ trao 1.500 suất cho con em các lực lượng chấp pháp trên biển như cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, hải quân và 1.500 suất cho con em ngư dân. Chương trình học bổng thường niên này đã được duy trì liên tục suốt 11 năm qua.
Dịp này, hướng tới Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cũng trao tặng 46 bộ áo dài cho 45 nữ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Hoạt động nhằm tri ân những đóng góp thầm lặng của lực lượng hậu phương quân nhân. Ngoài ra, Tặng 18 áo bảo hộ lao động điều hòa.