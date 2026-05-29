Ông Lê Quốc Phong đặt hàng nhiều nhiệm vụ quan trọng với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM 29/05/2026 16:08

(PLO)- Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đề ra phương châm “Nhân ái - Hiện đại - Chuyên nghiệp - Lan tỏa”, khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm lo người yếu thế.

Sáng 29-5, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức.

Tham dự đại hội có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BTC

Đổi mới công tác nhân đạo theo hướng chủ động, bền vững

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM xác định phương châm “Nhân ái - Hiện đại - Chuyên nghiệp - Lan tỏa”.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và biến động kinh tế - xã hội.

Trong điều kiện đó, lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố luôn kịp thời có mặt tại những địa bàn khó khăn, tích cực hỗ trợ người yếu thế. Nhiều mô hình nhân đạo thiết thực được triển khai hiệu quả như “Chợ nhân đạo”, “Chợ 0 đồng”, “Bếp ăn tình thương”, hỗ trợ nhà ở, vận động hiến máu tình nguyện.

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt trên 2.708 tỈ đồng.

Nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới công tác nhân đạo, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đề nghị các cấp hội chuyển mạnh hoạt động theo hướng chủ động hơn, sâu sát hơn, kịp thời hơn và bền vững hơn.

Theo bà, TP.HCM là trung tâm lớn về kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, giữ vai trò đầu tàu của cả nước, công tác nhân đạo không chỉ dừng lại ở an sinh xã hội mà cần góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nhân văn, lấy con người làm trung tâm.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo đánh giá thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình nhân đạo sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Khẳng định ý nghĩa của đại hội, bà cho biết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là đại hội điểm, có vai trò mở đầu cho nhiệm kỳ mới của toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BTC

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong lan tỏa giá trị nhân ái

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết đại hội diễn ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng và chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Phong cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng, phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị con người thành phố với trọng tâm là các giá trị đoàn kết, nghĩa tình.

Do đó, ông Phong đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, khẳng định vị trí nòng cốt, là cầu nối tin cậy, góp phần hội tụ, lan tỏa và tiếp nối các giá trị nhân văn tốt đẹp.

Ông yêu cầu các cấp hội triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và TP.HCM về tổ chức, hoạt động của hội quần chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến cá nhân. Ảnh: BTC

Hội cũng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, lâu dài cho các phong trào nhân đạo, góp phần xây dựng TP.HCM nghĩa tình, giàu lòng nhân ái. Cùng đó, chú trọng triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, bảo đảm người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế được hỗ trợ kịp thời.