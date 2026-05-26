Cá voi quý hiếm xuất hiện trong vịnh Nha Trang 26/05/2026 08:50

(PLO)- Một con cá voi thuộc loài quý hiếm vừa xuất hiện trong Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Sáng 26-5, ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã cử lực lượng để bảo vệ khu vực biển, nơi một con cá voi vừa xuất hiện trong Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Theo ông Vân, khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, đội tuần tra của đơn vị phát hiện cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun thuộc Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Cá voi săn mồi trong vịnh Nha Trang, sáng 26-5. Ảnh: HV

“Dù đang buổi sáng nhưng có thể dễ dàng nhận biết đây là cá voi vì nó đang săn mồi bằng cách há lớn miệng lọc nước. Chúng tôi đã cử lực lượng để bảo vệ vùng biển nơi cá voi xuất hiện nhằm không làm nó sợ hãi trong quá trình săn mồi ở khu vực này”- ông Vân nói.

Theo Ban quản lý vịnh Nha Trang, qua quan sát hình thái, hành vi, bước đầu xác định đây là cá voi Bryde (Balaenoptera edeni) - loài có tên trong danh sách các động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Việc cá voi xuất hiện gần bờ được đánh giá là hiện tượng sinh thái hiếm gặp, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh dấu hiệu phục hồi môi trường biển.

Tháng 7-2025, một con cá voi cũng xuất hiện, săn mồi trong vịnh Nha Trang.

Nhằm bảo vệ cá voi cũng như duy trì ổn định hệ sinh thái biển tại vịnh Nha Trang, Ban Quản lý vịnh Nha Trang yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong khu vực biển gần Hòn Mun thực hiện nghiêm túc năm nhóm nội dung, gồm việc giữ khoảng cách tối thiểu 100 m khi phát hiện cá voi để đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động tự nhiên của loài.

Không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu, tách cá mẹ khỏi con hoặc cố tình lái vào giữa đàn cá, tránh làm gián đoạn hoạt động sinh học và giao tiếp tự nhiên của chúng; giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn, tắt động cơ khi dừng quan sát; đồng thời, không sử dụng flycam ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn.

Cá voi Bryde sử dụng sóng âm tần số thấp (hạ âm) để định hướng, giao tiếp, nên tiếng ồn từ động cơ, thiết bị bay hay loa phát thanh có thể gây rối loạn chức năng sinh học.

Song song đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, khách du lịch và người điều khiển phương tiện về trách nhiệm bảo vệ cá voi và các loài động vật biển hoang dã.

Khi phát hiện cá voi hoặc các loài động vật biển quý hiếm, người dân, du khách cần thông báo ngay cho Ban Quản lý vịnh Nha Trang qua số điện thoại 0975184239 để được hướng dẫn phối hợp bảo vệ kịp thời.

Thời gian qua, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk cũng ghi nhận sự xuất hiện của cá voi.