Người mẹ hoảng loạn cầu cứu và chuyến xe đặc biệt của CSGT Cần Thơ 23/05/2026 17:33

(PLO)- Khi gặp lực lượng CSGT Cần Thơ đang thực hiện nhiệm vụ, một phụ nữ cho biết con bà có dấu hiệu nguy kịch, nhờ lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ đưa cháu đến cơ sở y tế.

Tổ công tác của Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ vừa kịp thời hỗ trợ, đưa một bé trai 10 tháng tuổi có dấu hiệu nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, chiều 20-5, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 do Trung tá Lê Vũ Phong làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ. Các thành viên tổ gồm Thiếu tá Phạm Chí Công, Đại úy Võ Thành Trung và Thiếu tá Dương Minh Trọng.

Trung tá Lê Vũ Phong (ảnh trái) và Thiếu tá Phạm Chí Công (ảnh phải) trong một lần hỗ trợ người dân qua vùng nước ngập hồi tháng 11-2025. Ảnh: CHÂU ANH

Trong lúc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Cái Khế), tổ công tác gặp một người đàn ông đi xe máy chở người phụ nữ đang bế bé trai.

Khi gặp lực lượng chức năng, người mẹ cho biết cháu bé bị tím tái, sốt cao, khó thở, liên tục quấy khóc và đang trên đường đến bệnh viện. Người này nhờ lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ đưa cháu đến cơ sở y tế kịp thời.

Ngay lập tức, tổ công tác sử dụng xe ô tô chuyên dùng của CSGT chở người mẹ và cháu bé. Đồng thời, một xe mô tô của lực lượng đi trước mở đường để nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện cho biết nhờ được đưa đến cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu bé đã qua cơn nguy kịch. Hiện cháu đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Hành động khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ đã thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân.