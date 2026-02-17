CSGT Cần Thơ ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán

Đô thị

Giao thông

CHÂU ANH

(PLO)- Thời gian qua, lực lượng CSGT đã duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới, nhưng đây là lần đầu tiên việc kiểm tra nồng độ cồn triển khai đồng loạt trên toàn quốc vào mùng 1 Tết.

csgt-can-tho-mung-1-tet-46.jpg
Cùng với cả nước, từ 10 giờ sáng ngày 17-2 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ﻿ đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông﻿ dịp Tết.
csgt-can-tho-mung-1-tet-15.jpg
Theo đó, lực lượng CSGT bố trí các tổ công tác tại những tuyến đường trung tâm và cửa ngõ ra vào TP.
csgt-can-tho-mung-1-tet-25.jpg
Ngoài kiểm tra nồng độ cồn﻿, các tổ công tác cũng kết hợp xử lý các hành vi vi phạm khác, như: chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, không đội mũ bảo hiểm… nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp Tết.
csgt-can-tho-mung-1-tet-21.jpg
Cùng đi với Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 và Trạm CSGT Ba Láng, PV PLO﻿ ghi nhận việc kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình và có ghi hình theo quy định.
csgt-can-tho-mung-1-tet-16.jpg
Qua một buổi kiểm tra, lực lượng CSGT chỉ phát hiện các lỗi vi phạm, như: đi không đúng làn đường, không chấp hành vạch kẻ đường… chưa phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn﻿.
csgt-can-tho-mung-1-tet-48.jpg
csgt-can-tho-mung-1-tet-13.jpg
Theo một cán bộ CSGT, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.
csgt-can-tho-mung-1-tet-1.jpg
Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, ngoài xử lý vi phạm, lực lượng còn tuyên truyền, nhắc nhở. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông ngày càng nâng cao.

Đúng 10h ngày 17-2 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán), CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhiều năm qua, việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới đã được lực lượng CSGT duy trì. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai đồng loạt trên toàn quốc trong ngày mùng 1 Tết với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.

