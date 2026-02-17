CSGT Cần Thơ ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán

Đúng 10h ngày 17-2 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán), CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhiều năm qua, việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới đã được lực lượng CSGT duy trì. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai đồng loạt trên toàn quốc trong ngày mùng 1 Tết với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.