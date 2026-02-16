Cần Thơ: Đường sá thông thoáng đêm giao thừa

- Điểm tại công viên Xà No (phường Vị Tân) và khu Đô thị 5A (phường Phú Lợi): chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp diễn ra vào lúc 21 giờ 45, ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật.

- Điểm chính tại công viên sông Hậu (phường Cái Khế): sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa nổ tầm cao vào lúc 00 giờ, ngay sau khi kết thúc chương trình Countdown.