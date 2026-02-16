Cần Thơ: Đường sá thông thoáng đêm giao thừa

(PLO)- Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Cần Thơ đã bố trí chốt chặn, phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tạo điều kiện cho người dân đón giao thừa.
Tại điểm chính, chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đến từ TP.HCM và TP Cần Thơ. Hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư hiện đại, ứng dụng công nghệ mới tạo hiệu ứng sinh động. Lúc 22 giờ là chương trình Countdown đón giao thừa với sự tham gia của Hồ Quang Hiếu, Nguyễn Phi Hùng, Bạch Công Khanh, Datkaa, các DJ và Rapper sôi động.
Với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, lực lượng Công an TP Cần Thơ quyết tâm không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ - năm mới.
Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ tổ chức nhiều tổ công tác, chốt chặn, phân luồng giao thông tại các nút giao thông trọng điểm.
Từ đó, trên các tuyến đường dẫn vào điểm lễ chính, dù lượng người đông, nhưng giao thông được đảm bảo thông suốt, không xảy ra ùn tắc.
- Điểm tại công viên Xà No (phường Vị Tân) và khu Đô thị 5A (phường Phú Lợi): chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp diễn ra vào lúc 21 giờ 45, ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật.
- Điểm chính tại công viên sông Hậu (phường Cái Khế): sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa nổ tầm cao vào lúc 00 giờ, ngay sau khi kết thúc chương trình Countdown.