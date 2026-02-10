Mùng 4 Tết, 52 tay đua mô tô hội tụ tại sân vận động Cần Thơ 10/02/2026 10:45

(PLO)- Tại giải đua mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ II-2026 diễn ra vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, 52 vận động viên sẽ tranh tài ở ba hệ thi đấu.

Ngày 9-2, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ thông tin về giải đua mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ II-2026.

Cụ thể, giải đua mô tô diễn ra vào 14 giờ ngày 20-2 (nhằm mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Đây là hoạt động chào năm mới 2026 và "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026".

Tại giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ II-2026 diễn ra vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, 52 vận động viên sẽ tranh tài ở ba hệ thi đấu. Ảnh: CHÂU ANH

Tại giải đấu lần này, 52 vận động viên (VĐV) tranh tài ở ba hệ thi đấu. Trong đó, 16 VĐV thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ 125 phân khối; 20 VĐV thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150 phân khối và 16 VĐV thi đấu hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT 120 phân khối.

Theo Ban tổ chức, mỗi lượt đua gồm 3-4 VĐV, chọn ra 2 VĐV nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tiếp theo.

Đối với hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ và hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì, các VĐV thi đấu vòng loại đến bán kết 8 vòng sân, chung kết 10 vòng sân. Riêng hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT, VĐV thi đấu vòng loại đến bán kết 6 vòng sân, chung kết 8 vòng sân.

“Các VĐV đạt hạng nhất hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150 phân khối và hạng nhất hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT giải đua xe mô tô Cúp vô địch quốc gia lần thứ I-2025 các chặng tại sân vận động Cần Thơ sẽ thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ năm 2026” - Ban tổ chức thông tin thêm.

Nhiều năm qua, sân vận động Cần Thơ đã trở thành địa chỉ quen thuộc, thường xuyên tổ chức các giải đua mô tô vào dịp mùng 4 Tết và lễ 2-9 hàng năm. Những cuộc tranh tài không chỉ là sự kiện thể thao mà đã trở thành món ăn tinh thần đặc sắc, thu hút đông đảo người dân về cổ vũ.