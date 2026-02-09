Người khen tuyệt phẩm của Supachok lại bị sa thải, Indonesia thua thảm 09/02/2026 14:19

(PLO)- Tuyệt phẩm của Supachok ghi vào lưới tuyển Việt Nam là không có tinh thần cao thượng, HLV Masatada Ishii vẫn khen nhưng bây giờ ông lại bị Pathum sa thải.

Những ngày này, câu chuyện Ronaldo đình công không chơi cho Al Nassr đang nóng ở Saudi Arabia. Còn HLV khen tuyệt phẩm của Supachok đã rời "ghế lái" tại CLB Pathum...

+ HLV Masatada Ishii bị Pathum cho nghỉ việc: Cựu HLV tuyển Thái Lan Masatada Ishii vừa bị CLB Pathum Utd sa thải vì thành tích quá tệ. Masatada Ishii chính là người khen bàn thắng của Supachok ghi vào tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 nâng tỉ số lên 2-1 tối 5-1-2025 là tuyệt phẩm.

HLV Masatada Ishii dẫn dắt Pathum nhưng đội bị loại ngay sau vòng bảng của AFC Champions League 2 và Shopee Cup. Ảnh: B.P

Đó dù là bàn thắng hợp lệ nhưng không cao thượng, vì nó xuất phát từ việc trước đó thủ môn Đình Triệu của Việt Nam chủ động ném bóng ra biên vì có hai cầu thủ của Thái Lan và Việt Nam nằm sân. Thay vì Supachok trả bóng lại cho Việt Nam thì anh lại sút bóng ghi bàn và được ông thầy Masatada Ishii khen đây là tuyệt phẩm.

Sau khi ông Ishii bị LĐBĐ Thái Lan sa thải, HLV Anthony Hudson từ Pathum Utd lên dẫn dắt tuyển Thái Lan, còn ông Ishii về dẫn dắt Pathum. Hai giải khu vực và châu lục, Pathum đều bị loại sớm. Ở AFC Champions League 2, Pathum bị loại ngay sau vòng bảng (đứng thứ 3 bảng H), còn ở Shopee Cup cũng về thứ 3, bị loại ngay sau vòng bảng. Tại Thai-League 1, đội đang đứng thứ 5, có 33 điểm, thua đội đầu bảng Buriram đến 14 điểm (47 điểm).

+ U-17 Indonesia bị đội khách “tát vào mặt”: U-17 Indonesia đội từng dự World Cup U-17 năm ngoái đã bị U-17 Trung Quốc hủy diệt 7-0 ngay trên đất Indonesia tại sân Indomilk Arena ở tỉnh Tangerang. Đây là chuỗi trận giao hữu chuẩn bị cho VCK U-17 châu Á vào tháng năm tới tại Saudi Arabia cũng là vòng loại World Cup U-17 cùng năm.

U-17 Indonesia thua thảm U-17 Trung Quốc 0-7 trên trên sân nhà Indomilk. Ảnh: Bola

Cái thua này như tát vào mặt HLV Nova Arianto và sắp tới ông sẽ phải rời đội U-17 Indonesia. Trợ lý HLV, huyền thoại bóng đá Indonesia, cựu tiền đạo Kurniawan Yulianto lên dẫn dắt U-17 Indonesia chuẩn bị cho giải U-17 châu Á.