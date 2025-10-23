Thái Lan lần đầu tiết lộ lý do sa thải HLV Masatada Ishii 23/10/2025 14:34

HLV Masatada Ishii. Ảnh: BKP

Thậm chí, khi lý do sa thải HLV Masatada Ishii chưa được tiết lộ đã gây chấn động, khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan sửng sốt và tức giận.

Quyết định bất ngờ này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi HLV Ishii dẫn dắt Voi Chiến giành chiến thắng liên tiếp trước Đài Loan, qua đó vực dậy hy vọng của Thái Lan về việc lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Theo thông tin chưa được xác nhận từ trụ sở FAT, HLV người Anh Anthony Hudson sẽ tiếp quản đội tuyển quốc gia với tư cách là HLV tạm quyền.

Theo FAT, việc tuyển Thái Lan sớm bị loại khỏi vòng loại thứ hai World Cup; không bảo vệ được danh hiệu vô địch ASEAN sau khi thua cả sân nhà và sân khách trước Việt Nam; cùng với thất bại đầu tiên trước Philippines sau 52 năm là một trong những yếu tố chính dẫn đến việc sa thải HLV Masatada Ishii.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng bị đổ lỗi cho việc, tuyển Thái Lan không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch King's Cup năm nay và thất bại 1-3 trước Turkmenistan, điều này đã gây nguy hiểm cho chiến dịch Asian Cup của Voi chiến.

FAT còn “luận tội” HLV Ishii đã bỏ qua các cầu thủ đang có phong độ cao để ưu tiên những cầu thủ ít được thi đấu tại CLB.

Quyết định này đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong làng bóng đá Thái Lan. Theo các bản tin truyền thông, mạng xã hội tràn ngập sự tức giận, khi người hâm mộ ào ạt tràn vào trang Facebook của Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam để bày tỏ bất bình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Tư, bà Nualphan đã cố gắng xoa dịu người hâm mộ và kêu gọi sự cảm thông về vấn đề này.

Hai quan chức cấp cao khác của FAT — Phó chủ tịch Tiến sĩ Charnwit Polcheewin và ủy viên ban điều hành “The Tuk” Piyapong Pue-on - cũng đang bị chỉ trích dữ dội, bị cáo buộc đứng sau việc sa thải HLV Masatada Ishii trong một “cuộc phục kích máu lạnh”, theo cách gọi của người hâm mộ.

Các fan cho rằng Ishii là điều tốt đẹp nhất xảy ra với bóng đá Thái Lan trong nhiều năm qua. Dưới sự dẫn dắt của ông, thứ hạng FIFA của Thái Lan tăng từ ngoài top 100 lên vị trí 96, và tỉ lệ thắng hơn 50% của ông là thành tích tốt thứ hai trong lịch sử các HLV tuyển Thái Lan.

Bản thân HLV Ishii cho biết, ông hoàn toàn bị bất ngờ. Trong một bài đăng chấn động trên Instagram, ông tiết lộ rằng mình được triệu tập cho một buổi đánh giá công việc thông thường, nhưng bất ngờ nhận thông báo sa thải ngay tại chỗ.

“Họ không thành thật”, ông viết — lời nói này chạm sâu vào cảm xúc của người hâm mộ, vốn đã sục sôi vì quyết định trên.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang người kế nhiệm Ishii ở vị trí HLV trưởng tuyển quốc gia Thái Lan.

Ứng viên hàng đầu là Hudson, HLV người Anh từng dẫn dắt BG Pathum United và hiện đang là giám đốc kỹ thuật của FAT. Hudson có bề dày kinh nghiệm quốc tế, từng dẫn dắt đội tuyển Bahrain và New Zealand.

Một cái tên khác cũng được nhắc đến là Shin Tae-yong, HLV người Hàn Quốc từng đưa đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 và tạo nên cú sốc lịch sử khi đánh bại Đức.

Ngoài ra, cũng có đồn đoán rằng FAT có thể trao quyền cho một HLV nội. Các ứng viên tiềm năng gồm có cựu HLV tuyển Thái Kiatisuk “Zico” Senamuang, cùng với Sasom Pobpasert (PT Prachuap) và Totchtawan Sripan (Bangkok United).

Người được chọn sẽ ra mắt trong đợt tập trung ĐTQG tháng 11, khi Thái Lan gặp Singapore trong trận giao hữu ngày 13-11, trước khi hành quân đến Sri Lanka để thi đấu trận vòng loại thứ năm Asian Cup.