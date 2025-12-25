2 cái tên thay thế đội trưởng Bruno Fernandes ở Man United 25/12/2025 14:54

(PLO)- Man United sẽ phải bước vào trận đấu gặp Newcastle United ở vòng Boxing Day giải Ngoại hạng Anh mà không có sự phục vụ của đội trưởng Bruno Fernandes.

Cuộc tiếp khách của Man United diễn ra trên sân Old Trafford vào rạng sáng 27-12, với sự vắng mặt của tiền vệ người Bồ Đào Nha đang tạo ra không ít lo lắng cho ban huấn luyện cũng như người hâm mộ, khi đội khách Newcastle có quá khứ đối đầu vượt trội.

Boxing Day vốn là một dịp đặc biệt tại Old Trafford, nơi thủ quân Bruno Fernandes thường đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Man United. Tuy nhiên, năm nay có thể sẽ rất khác với cá nhân anh. Thay vì ra sân với chiếc băng đội trưởng quen thuộc, Bruno Fernandes chỉ xuất hiện trên khán đài hoặc trong khu kỹ thuật, băng bó gân kheo và theo dõi đồng đội thi đấu từ bên ngoài. Vấn đề thể lực khiến anh không thể góp mặt đúng vào thời điểm đội bóng cần nhất, trong một trận đấu được dự báo đầy khó khăn trước Newcastle.

Tầm quan trọng của Bruno Fernandes đối với Man United là điều không cần bàn cãi. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải Ngoại hạng Anh, anh đã trực tiếp góp dấu giày vào 12 bàn thắng sau 17 lần ra sân. Không chỉ là nhạc trưởng trong lối chơi, anh còn là nguồn cảm hứng, là người thường xuyên tạo ra sự khác biệt ở những thời điểm then chốt. Khi thiếu vắng cầu thủ này, hệ thống vận hành của Man United rõ ràng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bruno có tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của MU. Ảnh: EPA.

Newcastle, với lối chơi pressing mạnh mẽ và giàu thể lực, được đánh giá là đối thủ đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh Manchester United không có thủ lĩnh tuyến giữa. Nếu không tìm ra phương án thay thế hợp lý, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể rơi vào thế bị động. Chính vì vậy, HLV Ruben Amorim sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng cho vị trí số 10, nơi Bruno để lại khoảng trống lớn.

Thực tế cho thấy, Manchester United không có quá nhiều lựa chọn chất lượng để khỏa lấp vai trò của người đội trưởng. Cầu thủ trẻ Kobbie Mainoo từng được xem là phương án tiềm năng, lại đang gặp vấn đề về bắp chân và chưa chắc đủ thể lực để ra sân. Điều này khiến Amorim buộc phải cân nhắc những phương án khác, dù không hoàn hảo.

Trong trường hợp muốn duy trì lối chơi tấn công chủ động, Jack Fletcher có thể được trao cơ hội. Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn mang tính mạo hiểm khi cầu thủ này chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Một phương án khác khả dĩ hơn là sử dụng Mason Mount ở vị trí hộ công. Mount có khả năng di chuyển linh hoạt, pressing tốt và từng quen với vai trò này, dù anh không sở hữu khả năng điều tiết và sáng tạo tương đương Bruno.

Mason Mount có thể chơi hộ công thay cho Bruno. Ảnh: EPA.

Nếu Mount được đẩy lên đá số 10, Joshua Zirkzee sẽ sát cánh cùng Matheus Cunha trên hàng công. Cách bố trí này giúp Man United duy trì sức ép tấn công, nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề về chiều sâu đội hình. Với việc Bryan Mbeumo và Amad Diallo vắng mặt do tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2025, Manchester United gần như không còn phương án tấn công chất lượng nào trên băng ghế dự bị.

Trận đấu với Newcastle là thử thách về mặt chiến thuật rất lớn cho Manchester United khi thiếu đi thủ lĩnh quan trọng nhất. Cách ông Ruben Amorim xoay xở và lựa chọn nhân sự sẽ đóng vai trò quyết định khả năng giành điểm của Quỷ đỏ trong ngày Lễ Tặng Quà đầy sóng gió này.