Bạo lực tinh thần VĐV, hai HLV Mỹ bị trừng phạt cực nặng 25/12/2025 11:43

Chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra ở SEA Games 33 vừa qua, thế nhưng vụ bạo lực cảm xúc cũng xảy ra ở cường quốc Olympic số 1 thế giới, Mỹ, cụ thể là ở môn thể dục. Với hành vi bạo lực cảm xúc và tinh thần của VĐV, hai HLV đã dính án phạt cực nặng.

Theo đó, HLV Al Fong chịu mức án kỷ luật rất nặng vì hành vi bạo lực cảm xúc với VĐV và bị đình chỉ công việc đến ngày 22-12-2030. Còn HLV Armine Barutyan bị đình chỉ 1 năm. Armine Barutyan là người Armenia, từng là VĐV thể dục của đoàn thể thao Liên Xô trước đây.

HLV Armine Barutyan được cho là nhiều lần bạo lực cảm xúc với VĐV trong huấn luyện và chỉ đạo thi đấu. Ảnh:Shocklecock

Quyết định kỷ luật hai HLV trên gặp phải những bất đồng trong việc án phạt nặng hay nhẹ và chứng cớ ra sao. Phương châm của thể thao vẫn là việc mang lại sự khỏe mạnh hơn cho con người về tinh thần lẫn thể xác, tuy nhiên việc bạo hành cảm xúc đã đi ngược lại phương châm trên.

Môi trường tập luyện, đào tạo VĐV phải là tốt về, cùng sự tôn trọng - Đó là thông điệp Trung tâm an toàn thể thao Mỹ đưa ra sau khi áp dụng án kỷ luật với hai HLV trên.

Ban kỷ luật của Trung tâm này còn nói thẳng việc này không có những nhân chứng cụ thể, tuy nhiên dựa trên cả một quá trình tìm hiểu, Ban kỷ luật tin rằng án kỷ luật này là chính xác.

HLV Armine Barutyan gần đây được đưa vào làm thành viên trong ban huấn luyện của đội thể dục quốc gia Mỹ tại giải Vô địch thế giới trẻ, Đại hội thể thao Liên Mỹ.

Với HLV Al Fong, có hai VĐV từng qua đời do HLV này dẫn dắt. Đó là Julissa Gomez bị tai nạn khi đang luyện tập xà lệch năm 1991 và Christy Henrich qua đời năm 1994. Tuy nhiên ở hai vụ tai nạn này, Al Fong đều phủ nhận do mình gây ra.

Tổ chức An toàn thể thao Mỹ thành lập năm 2017 theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn nạn bạo lực, cưỡng bức tập luyện, cưỡng bức tình dục, bạo lực cảm xúc trong quá trình đạo tạo VĐV. Tổ chức này hoạt động độc lập.

Cũng theo tổ chức An toàn thể thao Mỹ thì trong năm 2024 số vụ bạo lực kiểu này tăng lên 8.000 trường hợp.

Việc tìm ra ranh giới giữa cái được gọi là “bạo lực cảm xúc” đôi khi rất thách thức. Đào tạo VĐV đôi lúc đi kèm hành động nóng nảy, áp đặt, bạo lực ngôn từ của HLV.

Ở nhiều môn thể thao nguy hiểm như thể dục dụng cụ, các VĐV nếu gặp sai sót trong quá trình tập luyện, thi đấu sẽ dẫn đến những chấn thương rất nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.