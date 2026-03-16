Carrick lên tiếng về việc Casemiro ở lại MU 16/03/2026 12:28

Các cổ động viên MU đã thể hiện rõ cảm xúc của mình về Casemiro trong chiến thắng 3-1 của Quỷ đỏ trước Aston Villa hôm Chủ nhật (15-3), khi tiền vệ người Brazil bước vào tám trận đấu cuối cùng trong màu áo đội chủ sân Old Trafford.

HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn tin rằng Casemiro sẽ rời Manchester United mùa hè này, bất chấp những lời đồn đoán rằng CLB có thể cố gắng thuyết phục anh ở lại mùa tới. Cả hai bên đã nhất trí rằng cầu thủ 34 tuổi người Brazil sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa giải này.

Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây của Casemiro rất xuất sắc, bằng chứng là anh đã góp công vào cả ba bàn thắng giúp MU đánh bại Aston Villa 3-1 vào đêm qua 15-3 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 30 Premier League. Casemiro ghi bàn thắng đầu tiên và sau đó thực hiện những đường chuyền quan trọng dẫn đến các bàn thắng của Matheus Cunha và Benjamin Sesko, củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League của MU trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa giải 2026/27.

Casemiro đang có phong độ rất cao trong màu áo Man United. ẢNH: OLI SCARFF

Cựu tiền vệ Real Madrid đã ra sân trong cả chín trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick và đang thể hiện phong độ đỉnh cao nhất trong bốn năm gắn bó với Old Trafford. Tuy nhiên, Casemiro nhận mức lương 350.000 bảng mỗi tuần, và việc anh ra đi vào mùa hè này sẽ giúp giảm bớt quỹ lương của MU.

Nhưng trong trận thắng hôm Chủ nhật, khán đài Stretford End đã hô vang "thêm một năm nữa, thêm một năm nữa Casemiro", và Carrick đã được hỏi liệu có thể đảo ngược tình thế trước khi mùa giải kết thúc hay không. HLV Carrick của MU trả lời: "Tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó thì rất khó nói. Tôi nghĩ khi mọi việc đã được quyết định thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút và mọi người đều hiểu rõ tình hình.

Tôi nghĩ tác động mà Casemiro tạo ra thật tuyệt vời, đặc biệt là từ khi tôi đến đây và làm việc cùng anh ấy, cũng như tầm ảnh hưởng của anh ấy trong đội, những khoảnh khắc quan trọng và những bàn thắng. Khoảnh khắc cuối trận với các cổ động viên thật đẹp, thể hiện sự kết nối và tôn trọng lẫn nhau".

Manchester United có thể tiết kiệm hơn 18 triệu bảng Anh mỗi năm tiền lương khi Casemiro ra đi, nhưng tìm người thay thế sẽ là một thách thức vô cùng lớn. Casemiro đã ghi được 7 bàn thắng ở Premier League mùa này và đã tìm lại phong độ để trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất giải đấu.

Là người từng 5 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid, Casemiro cũng mang đến cho MU kinh nghiệm đáng kể, mặc dù Carrick bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng việc thay thế tiền vệ người Brazil là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Carrick dường như bác bỏ khả năng Casemiro sẽ ở lại MU mùa tới. ẢNH: AMA

HLV Carrick nói thêm: "Tôi nghĩ, điều này hoàn toàn không phải là thiếu tôn trọng đối với Casemiro, anh ấy đã rất tuyệt vời, anh ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi và đóng vai trò quan trọng trong phòng thay đồ, một người mà tôi đã nói chuyện và kết nối rất tốt.

Nhưng tôi nghĩ với tư cách là một CLB và một đội bóng, các cầu thủ đến rồi đi, một số có thể nổi tiếng hơn, một số có thể quan trọng hơn những người khác vào những thời điểm khác nhau.

Tôi không nghĩ việc thay thế họ bằng người giống hệt nhau là điều cần thiết, tôi nghĩ bạn có thể đi theo những hướng khác nhau, bạn hiểu được sự cân bằng của đội hình cần gì, cho dù đó là trên sân, ngoài sân cỏ, khả năng lãnh đạo, về vị trí, có rất nhiều yếu tố khác nhau cần xem xét. Casemiro đã làm được một số việc thực sự rất tốt và chắc chắn là kể từ khi tôi đến đây, làm việc với anh ấy là một niềm vui tuyệt vời".