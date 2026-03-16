MU có danh sách rút gọn 5 ứng viên làm HLV mới 16/03/2026 11:06

(PLO)- MU có danh sách rút gọn gồm 5 ứng viên làm HLV mới nhưng ứng viên được người hâm mộ yêu thích nhất lại "không phù hợp với cấu trúc hiện tại".

MU đang cân nhắc chiêu mộ một trong năm ứng cử viên lọt vào danh sách rút gọn cho vị trí HLV trưởng chính thức của đội chủ sân Old Trafford. HLV tạm quyền của MU Michael Carrick đã khẳng định vị thế của mình kể từ khi tiếp quản vai trò này vào giữa tháng Giêng.

Những chiến thắng bất ngờ trước các đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League như Arsenal và Manchester City đã giúp Carrick có khởi đầu như mơ trong nhiệm kỳ của mình, và những kết quả tích cực tiếp tục đến kể từ đó.

Thất bại đầu tiên mà Carrick phải nhận trong thời gian dẫn dắt Manchester United tạm quyền là trận thua Newcastle 1-2 hồi đầu tháng này trên sân khách. Đêm qua 15-3, Manchester United đã xuất sắc đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Aston Villa 3-1. Phong độ cao đã giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 54 điểm, hơn chính Aston Villa 3 điểm.

Nhưng bất chấp những thành công của HLV Michael Carrick, ban lãnh đạo MU vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chiến lược gia người Anh sẽ là tương lai lâu dài tại Old Trafford, theo ESPN. Thay vào đó, MU lập danh sách năm ứng cử viên, trong đó có chính Carrick, để tiếp quản vị trí vào mùa hè.

HLV tạm quyền Carrick nằm trong danh sách ứng viên chính thức dẫn dắt MU dài hạn. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Các HLV khẳng định tên tuổi tại Ngoại hạng Anh chiếm phần lớn danh sách, đặc biệt là Oliver Glasner, người đã được đồn đoán sẽ đảm nhận vị trí này trong nhiều tháng qua. HLV người Áo đã thông báo hồi tháng Giêng rằng ông sẽ rời Crystal Palace vào cuối mùa giải, tự đưa mình vào tầm ngắm của các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Mặc dù người ta dễ dàng đặt câu hỏi liệu mùa giải mờ nhạt của Crystal Palace và mâu thuẫn giữa Glasner với ban lãnh đạo Crystal Palace có làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ông đảm nhiệm một trong những công việc khó khăn nhất trong bóng đá hay không.

Một lựa chọn tiềm năng khác của MU là HLV của Aston Villa, Unai Emery. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ ổn định tại Villa Park kể từ khi gia nhập vào cuối năm 2022. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ người hâm mộ các CLB thuộc tốp 6 Premier League cho Emery thêm một cơ hội dẫn dắt một CLB mới với ngân sách lớn hơn. Nhưng có những lo ngại rằng Emery sẽ không phù hợp với cấu trúc tại Old Trafford, khi ông từng thất bại tại Arsenal.

Oliver Glasner có kinh nghiệm dẫn dắt 1 đội bóng của Premier League. ẢNH: EPA

Theo các nguồn tin, có những lo ngại xung quanh việc Unai Emery cần nắm quyền kiểm soát toàn diện cả đội bóng lẫn công tác tuyển mộ cầu thủ, điều này không phù hợp với văn hóa chung của Manchester United.

Andoni Iraola của Bournemouth là một cái tên khác được liên hệ với việc chuyển đến đội chủ sân Old Trafford, trong khi HLV Roberto De Zerbi cũng là một lựa chọn, sau khi ông rời khỏi CLB Marseille của Pháp.

MU thậm chí có thể cân nhắc chiêu mộ HLV tuyển Đức và cựu HLV của Bayern Munich, Julian Nagelsmann, sau World Cup 2026. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "quỷ đỏ" thành Manchester sẽ phải thuyết phục Nagelsmann từ bỏ hợp đồng kéo dài đến hết Euro 2028 với tuyển Đức.