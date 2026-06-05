Mourinho gây địa chấn, Real Madrid rung chuyển vì video bí ẩn 05/06/2026 13:43

(PLO)- Real Madrid bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau thông tin Jose Mourinho có thể trở lại Bernabeu nếu Florentino Perez tái đắc cử chức chủ tịch CLB.

Diễn biến ở Real Madrid khiến cuộc đua quyền lực tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nóng lên dữ dội, nhất là khi đoạn video được cho là có sự xuất hiện của Mourinho đang gây tranh cãi lớn.

Văn phòng tranh cử của Perez trước đó đăng tải một đoạn clip trên mạng xã hội, trong đó Mourinho xuất hiện với áo Real Madrid, mỉm cười và nói: “Vâng!”. Hình ảnh này nhanh chóng được truyền hình Tây Ban Nha phát trong khung giờ vàng, làm dấy lên đồn đoán rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đồng ý trở lại dẫn dắt Los Blancos.

Tuy nhiên, truyền thông Bồ Đào Nha lập tức đặt nghi vấn về tính xác thực của đoạn video. Một số ý kiến cho rằng hình ảnh Mourinho có thể đã được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo AI, nhất là trong bối cảnh ông hiện vẫn đang dẫn dắt Benfica.

HLV Mourinho từng có thời gian dài nắm CLB Real. Ảnh: EPA.

Trước những tranh cãi đó, người phát ngôn chiến dịch tái tranh cử của Perez, Jesus Bengoechea, khẳng định đoạn video là thật và đã được ghi hình. Dù vậy, phía Mourinho không đưa ra phản hồi khi được yêu cầu bình luận.

Bất chấp tranh cãi, đội ngũ của Perez tiếp tục đăng lại đoạn video trên X trong một clip tổng hợp có tiêu đề “Mourinho, HLV tiếp theo của Real Madrid”. Đoạn phim bao gồm nhiều hình ảnh Mourinho chỉ đạo ngoài đường biên và trả lời phỏng vấn sau trận.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng muốn về lại đội bóng cũ. Ảnh: EPA.

Real Madrid và Benfica đều từ chối bình luận trực tiếp về video. Tuy nhiên, Benfica cho biết nếu Perez muốn đưa Mourinho về Madrid, đội bóng Tây Ban Nha sẽ phải trả 15 triệu euro để chấm dứt hợp đồng của ông.

Perez, 79 tuổi, đang đối mặt với thử thách hiếm hoi sau hai thập kỷ nắm quyền, khi doanh nhân Enrique Riquelme ra tranh cử. Riquelme cam kết biến sân tập Real thành trung tâm cộng đồng với khách sạn, hồ bơi, phòng gym và nhiều hoạt động nhằm kéo người hâm mộ lại gần CLB hơn.