MU hoãn ký hợp đồng với Bruno Fernandes 05/06/2026 09:09

(PLO)- Ngay sau mùa giải, MU đã đưa ra quyết định đáng chú ý liên quan đến tương lai của Bruno Fernandes.

Dù hợp đồng của đội trưởng người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes đang dần đi đến giai đoạn cuối, ban lãnh đạo Quỷ đỏ không hề tỏ ra sốt ruột trong việc gia hạn.

Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, MU đã tạm gác các cuộc đàm phán hợp đồng mới với Bruno và dự kiến chỉ quay lại bàn thương lượng trước khi năm 2026 khép lại. Nguyên nhân xuất phát từ sự tự tin của giới chủ Old Trafford rằng ngôi sao 31 tuổi không có ý định chia tay đội bóng trong tương lai gần.

Bruno Fernandes hiện chỉ còn một năm trong hợp đồng có mức lương khoảng 250.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, Manchester United vẫn nắm quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một mùa giải, giúp họ duy trì thế chủ động trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Bruno cam kết tương lai ở Old Trafford. Ảnh: EPA.

Nguồn tin từ The Mirror cho biết tỷ phú Sir Jim Ratcliffe muốn ưu tiên nguồn lực cho công cuộc nâng cấp đội hình trước khi giải quyết những vấn đề hợp đồng. Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè đang diễn ra sôi động, việc bổ sung nhân sự được xem là nhiệm vụ cấp thiết hơn đối với ban lãnh đạo đội bóng.

Trước khi cùng tuyển Bồ Đào Nha lên đường sang Bắc Mỹ tham dự World Cup 2026, Bruno đã có cuộc trao đổi trực tiếp với các quan chức Manchester United. Trong buổi gặp gỡ này, tiền vệ sinh năm 1994 khẳng định anh vẫn cam kết với đội bóng và chưa hề nghĩ đến việc rời Old Trafford.

Việc MU giành quyền trở lại Champions League cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Bruno Fernandes. Sau nhiều năm chứng kiến đội bóng thiếu ổn định, tiền vệ người Bồ Đào Nha được cho là hài lòng với định hướng phát triển mới và tin tưởng vào kế hoạch phục hưng dưới thời Michael Carrick.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha là át chủ bài ở MU. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, anh cũng nhận được cam kết rằng Manchester United sẽ đầu tư mạnh mẽ để nâng cấp lực lượng. Thực tế, Quỷ đỏ đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí khoảng 35 triệu bảng được cho là sắp hoàn tất. Ngoài ra, Carrick còn muốn bổ sung thêm một trung vệ và một cầu thủ chạy cánh trái nhằm tăng sức cạnh tranh cho mùa giải mới.

Trong những năm gần đây, Bruno Fernandes luôn là nhân tố ổn định bậc nhất của Manchester United. Dù đội bóng trải qua nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện lẫn thành tích thi đấu, anh vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn và liên tục nằm trong nhóm cầu thủ chơi nổi bật nhất đội.

Hợp đồng hiện tại của Bruno có điều khoản giải phóng trị giá 55 triệu bảng. Tuy nhiên, lãnh đạo MU tin rằng mức phí này cùng với tuổi tác và yêu cầu lương thưởng của cầu thủ sẽ khiến các đội bóng khác phải cân nhắc. Chính vì vậy, Old Trafford vẫn khá yên tâm về tương lai của người đội trưởng, nhân vật được xem là một trong những nền móng quan trọng trong tham vọng đưa Manchester United trở lại đỉnh cao nước Anh.