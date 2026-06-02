Bruno Fernandes không hài lòng ở MU 02/06/2026 13:45

Dù đã cùng đội chủ sân Old Trafford giành FA Cup và Cúp Liên đoàn, đội trưởng người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes vẫn cho rằng những gì anh đạt được tại MU còn cách khá xa tham vọng ban đầu.

Tiền vệ 31 tuổi, người vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hồi tháng 5, chia sẻ với ESPN rằng anh luôn muốn có nhiều danh hiệu hơn. Với Bruno, việc chơi cho một CLB tầm vóc như Manchester United đồng nghĩa với áp lực phải cạnh tranh ở những sân chơi lớn nhất, đặc biệt là Ngoại hạng Anh và Champions League.

Bruno Fernandes không phủ nhận anh đã có nhiều kỷ niệm đẹp tại Old Trafford. MU từng góp mặt ở nhiều trận chung kết trong những năm qua, có những lần bước lên bục vinh quang nhưng cũng không ít lần phải nếm trải thất bại. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để làm hài lòng một cầu thủ luôn đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu như anh.

Bruno là đầu tàu trong lối chơi của MU. Ảnh: EPA.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh khát vọng lớn nhất của mình vẫn là đưa Manchester United trở lại vị thế cạnh tranh những danh hiệu cao quý nhất. Trong đó, chức vô địch Ngoại hạng Anh là giấc mơ mà Bruno chưa từng từ bỏ kể từ ngày đặt chân đến Old Trafford. Anh tin rằng bản thân vẫn còn cơ hội biến mục tiêu ấy thành hiện thực nếu đội bóng tiếp tục đi đúng hướng.

Mùa giải vừa qua chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của MU trong giai đoạn lượt về. Phong độ ấn tượng ở nửa sau mùa bóng giúp Quỷ Đỏ cán đích ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, qua đó giành vé dự Champions League mùa tới. Đây là lần đầu tiên MU trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu kể từ mùa 2023-2024.

Với Bruno Fernandes, Champions League luôn có ý nghĩa đặc biệt. Đó là nơi quy tụ những CLB hàng đầu thế giới, nơi các cầu thủ lớn được thử thách trước những đối thủ mạnh nhất. Anh khẳng định mình muốn được thi đấu ở đẳng cấp ấy, đối đầu với những ngôi sao xuất sắc nhất và chứng minh khả năng cạnh tranh của bản thân trên sân khấu lớn.

HLV Carrick hồi sinh Bruno và đồng đội. Ảnh: EPA.

Sự hồi sinh của Manchester United được cho là có dấu ấn quan trọng từ Michael Carrick. Cựu tiền vệ người Anh được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 1 sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Sau chuỗi 12 chiến thắng trong 16 trận, Carrick được trao vị trí chính thức vào tháng 5.

Bruno Fernandes đánh giá cao tác động mà Carrick mang lại cho phòng thay đồ MU. Theo anh, nhà cầm quân người Anh đã truyền vào đội bóng nguồn năng lượng tích cực đúng thời điểm CLB trải qua giai đoạn chuyển giao đầy nhạy cảm. Việc thay đổi HLV luôn tạo ra áp lực lớn, nhưng Carrick đã giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin và tinh thần thi đấu.

Quỷ Đỏ trở lại đấu trường lớn Champions League. Ảnh: EPA.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, Carrick cũng đem đến những ý tưởng chiến thuật mới. Lối chơi khác biệt của ông giúp nhiều cầu thủ tìm lại vai trò phù hợp, qua đó trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình. Bruno tin rằng kết quả cuối mùa là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển biến ấy.

Dù vẫn tiếc nuối vì chưa giành được nhiều danh hiệu như mong muốn, Bruno Fernandes cho rằng Manchester United đang có nền tảng để tiến xa hơn. Với tấm vé Champions League và sự ổn định dưới thời Carrick, đội trưởng Quỷ Đỏ hy vọng CLB có thể duy trì đà thăng tiến, đồng thời trở lại cuộc đua danh hiệu một cách nghiêm túc trong mùa giải tới.