Pep Guardiola thẳng thừng từ chối dẫn dắt Messi 02/06/2026 12:03

(PLO)- CLB Inter Miami vừa nhận cú sốc lớn trong kế hoạch nâng tầm khi HLV Pep Guardiola không có ý định nhận lời dẫn dắt đội bóng của Messi lúc này.

Dù được xem là mục tiêu số một để thay thế HLV Javier Mascherano ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS), chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đang hướng sự chú ý đến một thử thách hoàn toàn khác sau khi chia tay Manchester City.

Sau khi khép lại hành trình kéo dài 10 năm đầy thành công tại sân Etihad, Guardiola quyết định tạm rời xa băng ghế huấn luyện. Quãng thời gian nghỉ ngơi này được ông dành cho gia đình cũng như để tái tạo năng lượng sau nhiều năm liên tục chịu áp lực ở đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Trước đó, đồng sở hữu Beckham rất kỳ vọng có thể thuyết phục Pep Guardiola cập bến Inter Miami. Nếu thương vụ thành hiện thực, nhà cầm quân 55 tuổi sẽ có cơ hội tái hợp Lionel Messi, người từng cùng ông tạo nên một trong những giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử Barcelona. Sự xuất hiện của Guardiola cũng được đánh giá có thể tạo ra sức hút khổng lồ cho Inter Miami và giải MLS.

Guardiola chia tay Man City sau thời gian dài thành công rực rỡ. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây cho thấy khả năng đó không thể xảy ra. Một số nguồn tin tiết lộ Guardiola không mặn mà với việc trở lại công tác huấn luyện cấp CLB ngay sau khi rời Man City. Thậm chí, ông đã chia sẻ với những người thân cận về định hướng mới trong sự nghiệp, trong đó bóng đá quốc tế đang trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn.

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Thực tế, FA từng rất muốn bổ nhiệm Guardiola sau khi Gareth Southgate rời cương vị HLV trưởng vào năm 2024. Tuy nhiên, khi đó ông vẫn còn gắn bó với Manchester City nên mọi nỗ lực tiếp cận đều không khả thi.

Dù vậy, Pep Guardiola vẫn luôn nằm trong danh sách những ứng viên được FA đánh giá cao nhất. Hiện tại, đội tuyển Anh đang được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel theo bản hợp đồng kéo dài đến sau Euro 2028. Nhưng tương lai của chiến lược gia người Đức có thể thay đổi nếu Tam Sư gây thất vọng tại World Cup 2026.

Ông thầy người Tây Ban Nha muốn nắm tuyển quốc gia hơn CLB. Ảnh: EPA.

Trong trường hợp đó, Guardiola được xem là lựa chọn hoàn hảo để mở ra một chương mới cho đội tuyển Anh. Nguồn tin từ Anh cho biết cựu thuyền trưởng Barcelona và Manchester City cũng đánh giá rất cao cơ hội dẫn dắt Tam Sư. Nếu thời điểm thích hợp xuất hiện, ông sẵn sàng cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị từ FA.

Điều đó đồng nghĩa đội bóng của Messi phải tiếp tục chờ đợi, trong khi tuyển Anh đang nổi lên là bến đỗ tiềm năng nhất cho một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại.