MU phải nổ 6 ‘bom tấn’ để vô địch Champions League 31/05/2026 09:02

(PLO)- MU sẽ trở lại Champions League ở mùa giải 2026-2027 sau những tín hiệu tích cực dưới thời Michael Carrick.

Việc MU góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu là một chuyện, còn cạnh tranh chức vô địch lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Quỷ đỏ vẫn đứng sau những ứng viên hàng đầu như PSG, Arsenal, Inter Milan hay Manchester City về chiều sâu đội hình, chất lượng nhân sự và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao.

Dù đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian gần đây, Manchester United vẫn tồn tại nhiều điểm yếu cần được khắc phục nếu muốn chấm dứt cơn khát Champions League kéo dài gần 20 năm. Chính vì vậy, kỳ chuyển nhượng hè tới được xem là giai đoạn mang tính quyết định với tham vọng của đội chủ sân Old Trafford.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của HLV Carrick là tăng cường tuyến giữa. Sandro Tonali nổi lên như mục tiêu lý tưởng. Tiền vệ người Ý đang là nhân tố quan trọng của Newcastle và được đánh giá sở hữu bộ kỹ năng toàn diện để kiểm soát thế trận trước các đối thủ lớn. Khả năng điều tiết nhịp độ, tranh chấp và phân phối bóng của Tonali được xem là mảnh ghép còn thiếu nơi hàng tiền vệ MU. Tuy nhiên, mức giá khoảng 100 triệu bảng chắc chắn là rào cản không nhỏ.

Bên cạnh Tonali, Elliot Anderson cũng được đưa vào danh sách mục tiêu. Ngôi sao của Nottingham Forest đã có mùa giải bùng nổ và được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Premier League hiện nay.

Anderson từng gây rất nhiều khó khăn cho MU trong cuộc đối đầu tại Old Trafford. Ở tuổi còn rất trẻ, anh được xem là đối tác lý tưởng của Kobbie Mainoo trong tương lai. Dù vậy, Nottingham Forest được cho là chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận đủ khoảng 115 triệu bảng.

Trên hàng công, Yan Diomande là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tài năng 19 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig đang được xem là một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng đá châu Âu. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến khiến anh trở thành mục tiêu của hàng loạt ông lớn.

Manchester United muốn đi trước các đối thủ nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Liverpool và PSG. Điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 86 triệu bảng cho thấy giá trị của cầu thủ trẻ này.

Ở hàng phòng ngự, Micky van de Ven được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho hệ thống của Carrick. Dù Tottenham trải qua mùa giải đáng thất vọng, trung vệ người Hà Lan vẫn duy trì phong độ ấn tượng.

Tốc độ hiếm có, khả năng đọc tình huống và triển khai bóng từ tuyến dưới giúp Van de Ven trở thành mẫu trung vệ hiện đại mà MU đang tìm kiếm. Anh cũng được xem là phương án thay thế lâu dài nếu Matthijs de Ligt tiếp tục vật lộn với chấn thương.

Ở vị trí hậu vệ phải, Nordi Mukiele được nhắc đến như một lựa chọn đáng chú ý. Cầu thủ này nổi bật bởi khả năng phòng ngự chắc chắn, hỗ trợ tấn công hiệu quả và những quả ném biên có độ sát thương cao. Trong bối cảnh Diogo Dalot vẫn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối, Mukiele có thể mang tới làn gió mới cho hành lang phải của Quỷ đỏ.

Cuối cùng là Nathaniel Brown, hậu vệ trái trẻ tuổi của Eintracht Frankfurt. Cầu thủ 22 tuổi sở hữu tốc độ tốt, kỹ năng rê bóng ấn tượng và tinh thần pressing mạnh mẽ. Anh được xem là phương án kế thừa lâu dài cho Luke Shaw, người liên tục gặp vấn đề về thể lực trong những mùa giải gần đây.

Nếu hoàn tất những thương vụ chất lượng như vậy, Manchester United có thừa khả năng chuyển mình từ một đội bóng trở lại Champions League thành ứng viên thực sự cho ngôi vương châu Âu.