Vụ chuyển nhượng đến Chelsea ngày càng tồi tệ với Garnacho 30/05/2026 14:15

(PLO)- Vụ chuyển đến Chelsea của Alejandro Garnacho ngày càng tồi tệ hơn khi giấc mơ tan vỡ sau khi anh rời Manchester United.

Chelsea đã chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Manchester United với giá 40 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái và mùa giải ra mắt đầy khó khăn của cầu thủ chạy cánh người Argentina giờ đây càng trở nên tồi tệ hơn. Giấc mơ World Cup của ngôi sao chạy cánh này đã tan vỡ sau khi bị loại khỏi đội hình của tuyển Argentina.

Cầu thủ từng khoác áo MU Garnacho lần cuối cùng ra sân cho nhà đương kim vô địch thế giới trước khi chuyển đến Chelsea mùa hè năm ngoái. Garnacho, 21 tuổi, từng là một trụ cột trong đội tuyển Argentina sau khi ra mắt vào mùa hè năm 2023. Cầu thủ chạy cánh này tiếp tục góp mặt tại Copa America năm sau đó, ra sân một lần duy nhất.

Kể từ đó, Garnacho chỉ ra sân thêm hai lần và tổng cộng ba lần trong suốt vòng loại World Cup 2026 của tuyển Argentina. Tuy nhiên, Garnacho sẽ không có thêm lần khoác áo nào cho đội tuyển quốc gia trong mùa hè này khi hiện anh đã có tám lần đá cho Argentina.

Cựu đồng đội của Garnacho tại Manchester United, Lisandro Martinez có tên trong danh sách tuyển Argentina. Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Emiliano Martinez và Enzo Fernandez là những cầu thủ khác của Premier League cũng được chọn.

Alejandro Garnacho ngồi nhà xem Argentina đá World Cup 2026. ẢNH: MB MEDIA

Garnacho là tiền đạo có số lần khoác áo đội tuyển Argentina nhiều nhất trong danh sách sơ bộ nhưng lại không được triệu tập tham dự World Cup 2026. Trong khi đó, Franco Mastantuono có số lần khoác áo Argentina bằng một nửa so với Garnacho, tất cả đều đến kể từ lần triệu tập cuối cùng của Garnacho cách đây 18 tháng. Mastantuono là một cái tên đáng chú ý khác vắng mặt ở tuyển Argentina sau mùa giải đầu tiên của anh tại Real Madrid.

Emiliano Buendia cũng sẽ theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh ở nhà. Điều này diễn ra bất chấp một mùa giải ấn tượng cùng Aston Villa, giúp anh có lần thứ hai khoác áo đội tuyển Argentina vào tháng 11 năm ngoái, gần bốn năm sau lần đầu tiên.

Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Mateo Pellegrino, Matias Soule, Santiago Castro và Tomas Aranda là những tiền đạo khác không được chọn. Rất nhiều cầu thủ Argentina dự World Cup 2026 thi đấu cho CLB cũ của Garnacho là Atletico Madrid, trong đó có Giuliano Simeone, Nicolas Gonzalez, Julian Alvarez và Thiago Almada.

Đội trưởng Lionel Messi sẽ dẫn dắt đội tuyển Argentina tham dự kỳ World Cup thứ sáu của mình. Tiền đạo Jose Manuel Lopez của Palmeiras, Lautaro Martinez của Inter và cựu sản phẩm của học viện đào tạo Real Madrid, Nicolas Paz, hiện đang khoác áo Como, sẽ hoàn thiện hàng công của Argentina.

Alejandro Garnacho hẳn từng hy vọng việc chuyển đến Chelsea sẽ giúp anh đảm bảo một suất trong đội hình Argentina mùa hè này. Anh đã giải thích lý do đằng sau vụ chuyển nhượng của mình vào tháng 12 năm ngoái.

Garnacho cho biết: "Đôi khi trong cuộc sống, bạn phải thay đổi mọi thứ để tiến lên hoặc cải thiện bản thân với tư cách là một cầu thủ. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp và đây là CLB phù hợp, vì vậy đó là một quyết định dễ dàng. Tôi đến Chelsea để chơi bóng và cho mọi người thấy tôi là một cầu thủ như thế nào. Điều quan trọng nhất là sự tự tin".

Garnacho ra sân 43 lần trên mọi đấu trường cho Chelsea, ghi được 8 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo. Nhưng trong mùa giải đầu tiên đầy khó khăn, anh chỉ được đá chính chưa đến một nửa số trận (22), và phần lớn bàn thắng của anh đến từ các giải đấu cúp quốc nội, với 4 bàn thắng trong các trận gặp Cardiff City, Port Vale và Wrexham.