Arsenal sẵn sàng giật cúp Champions League từ tay PSG 30/05/2026 10:54

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Aterta cho rằng Arsenal đang có sự chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần lẫn chuyên môn trước trận đấu lớn nhất mùa giải.

Phát biểu trong buổi họp báo trước chung kết, Arteta nhấn mạnh Pháo thủ đang đứng trước cơ hội mở ra một trang sử mới cho CLB. Theo ông, toàn đội cần ra sân với sự tỉnh táo, lòng dũng cảm và khát khao chiến thắng đến tận cùng. Đây cũng là những phẩm chất mà Arteta tin rằng các học trò của mình đang sở hữu.

Chiến lược gia 44 tuổi cho biết bầu không khí trong phòng thay đồ Arsenal hiện rất tích cực. Các cầu thủ đều hiểu tầm vóc của trận đấu và sẵn sàng chiến đấu để mang về thêm một danh hiệu. Sau khi đã có một chiếc cúp ở mùa giải này, Pháo thủ muốn biến thành công đó thành bàn đạp cho mục tiêu lớn hơn.

Thầy trò Arteta vừa đăng quang giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

HLV Arteta cũng khẳng định Arsenal không phải đội bóng xuất hiện ở chung kết nhờ may mắn. Trong hai đến ba mùa giải gần đây, đội bóng thành London đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đủ sức cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu Âu. Vì vậy, ông muốn các cầu thủ bước vào trận đấu với niềm tin tuyệt đối.

Dù thừa nhận PSG là đối thủ rất mạnh và đang giữ vị thế nhà đương kim vô địch, Arteta không xem đó là lý do để Pháo thủ lùi bước. Trái lại, ông cho rằng chính việc phải đối đầu với đội bóng đang nắm giữ chiếc cúp càng khiến Arsenal có thêm động lực để chinh phục.

Arteta muốn có chiếc cúp thứ 2 ở mùa giải này. Ảnh: EPA.

“Chúng tôi ở đây để giành lấy danh hiệu từ tay họ”, Arteta nhấn mạnh. Với Arsenal, trận chung kết là cơ hội để xóa bỏ những giới hạn cũ và khẳng định vị thế mới tại châu Âu.

Trận chung kết UEFA Champions League giữa hai đội mạnh nhất châu Âu sẽ diễn ra tại Budapest Arena, Hungary vào ngày 30-5. Màn so tài bắt đầu lúc 23 giờ, theo giờ Việt Nam.