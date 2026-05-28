Chelsea nâng giá bán Enzo Fernandez kỷ lục sau đàm phán căng thẳng 28/05/2026 12:59

Enzo Fernandez đã được liên hệ với việc rời Chelsea vào mùa hè này. Ngôi sao người Argentina đã thông báo với Chelsea rằng anh muốn rời CLB, nhưng The Blues sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng kỷ lục lên đến 120 triệu bảng Anh trước khi chấp thuận cho anh ra đi.

Cầu thủ người Argentina Enzo Fernandez đã nhiều lần lên tiếng về việc muốn ra đi trong suốt mùa giải, sau khi bị HLV Liam Rosenior loại khỏi đội hình chính, và giờ đây anh đã có cuộc đàm phán với Chelsea để làm rõ mong muốn tìm kiếm bến đỗ mới.

Enzo Fernandez chuyển đến Chelsea sau kỳ World Cup gần nhất, cùng chức vô địch với tuyển Argentina tại Qatar. Đội bóng phía tây London đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng Anh để chiêu mộ anh từ Benfica, nhưng họ vẫn sẽ thu được lợi nhuận nếu đạt được mức giá yêu cầu.

Theo truyền thông Anh, điểm đến được nhắc đến nhiều nhất cho tiền vệ người Argentina là Real Madrid. Javier Pastore, người đại diện của Fernandez, đang tìm kiếm những lựa chọn tiềm năng, trong đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là lựa chọn ưu tiên.

Enzo Fernandez đã thể hiện mong muốn chia tay Chelsea. ẢNH: NURPHOTO/SHUTTERSTOCK

Chelsea sẽ chào đón tân HLV Xabi Alonso trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và Enzo Fernandez vẫn nằm trong kế hoạch của CLB cho mùa giải tới, chỉ có lời đề nghị đáp ứng được mức định giá của họ mới có thể thay đổi điều đó. Fernandez vừa về nhì trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Chelsea sau khi ghi 15 bàn thắng và có thêm 7 pha kiến ​​tạo.

Hồi tháng Ba, Enzo Fernandez từng nói: "Tôi muốn sống ở Tây Ban Nha. Tôi thực sự thích Madrid; nó gợi nhớ cho tôi về Buenos Aires. Cầu thủ sống ở bất cứ nơi nào họ muốn. Tôi sẽ sống ở Madrid. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng tôi sẽ thoải mái hơn nếu nói tiếng Tây Ban Nha".

Real Madrid được cho là không muốn trả mức giá mà Chelsea yêu cầu trừ khi tình hình tài chính của họ thay đổi. Real Madrid cũng đang quan tâm đến tiền vệ Rodri của Manchester City và nhiều điều có thể phụ thuộc vào ý muốn của tân HLV Jose Mourinho, người sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai.

Chelsea sở hữu một trong những hàng tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh với sự góp mặt của Enzo Fernandez bên cạnh Moises Caicedo, một cầu thủ khác cũng có giá hơn 100 triệu bảng Anh. Cả hai đều là một phần của khoản đầu tư tài chính khổng lồ từ ban lãnh đạo hiện tại.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa giúp Chelsea tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League và các lãnh đạo cấp cao tại Stamford Bridge thừa nhận họ cần đầu tư thêm vào những tài năng. Chelsea kết thúc mùa giải tệ hại, xếp thứ 10 và không giành được danh hiệu nào. Điều đó xảy ra sau một mùa giải đầy hứa hẹn khi Chelsea giành chức vô địch Europa Conference League và FIFA Club World Cup.