MU hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao đầu tiên 09/06/2026 11:21

Tháng trước, MU đã bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức và hiện đang tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình. Tiền vệ Ederson của Atalanta chuẩn bị trở thành bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Michael Carrick tại Old Trafford khi thương vụ chiêu mộ ngôi sao người Brazil đã được hoàn tất, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Carrick sẽ dẫn dắt quá trình tái thiết hàng tiền vệ của Manchester United mùa hè này sau khi giành chiến thắng 11 trong số 16 trận đấu trên cương vị HLV tạm quyền, qua đó được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức. Và với việc Casemiro đã rời Old Trafford, "quỷ đỏ" thành Manchester đã nhanh chóng bắt tay vào hoạt động chuyển nhượng nhằm tăng cường sức mạnh, lẫn chiều sâu đội hình, đặc biệt là ở hàng tiền vệ.

Ederson từ lâu đã được đồn đoán sẽ chuyển đến MU và sau nhiều tuần đàm phán, hai CLB đã đạt được thỏa thuận. Tờ Athletic (Anh) đưa tin MU sẽ trả khoản tiền ban đầu là 40,5 triệu euro (35 triệu bảng) cho Atalanta để chiêu mộ cầu thủ 26 tuổi người Brazil, cộng thêm 4,5 triệu euro (4 triệu bảng) tiền thưởng tùy thuộc vào thành tích.

Mu dự kiến sẽ công bố thương vụ chiêu mộ Ederson vào đầu tháng 7. Ảnh: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato

Có thông tin cho rằng Ederson sẽ ký hợp đồng bốn năm kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng sau khi kiểm tra y tế, và dự kiến ​​thương vụ sẽ được hoàn tất vào đầu tháng 7. Mặc dù Ederson nhiều khả năng sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Manchester United dưới thời Carrick, nhưng cầu thủ người Brazil sẽ không phải là tân binh duy nhất tại Old Trafford mùa hè này.

MU đang có ý định chiêu mộ thêm tiền vệ và thậm chí có thể bổ sung thêm hai cầu thủ nữa tùy thuộc vào diễn biến của mùa hè. Mateus Fernandes nổi lên như một mục tiêu khác ở hàng tiền vệ, mặc dù Arsenal cũng quan tâm đến cầu thủ của West Ham, người được cho là sẽ không ở lại sau khi đội bóng xuống hạng. Carlos Baleba và Sandro Tonali là hai tiền vệ khác có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League được MU đánh giá cao.

MU cũng rất ngưỡng mộ Elliot Anderson, người được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển Anh tại World Cup 2026 sau một mùa giải xuất sắc cùng Nottingham Forest. Tuy nhiên, Manchester City đang là ứng cử viên sáng giá nhất để chiêu mộ cựu ngôi sao của Newcastle, người có thể có giá chuyển nhượng vượt quá 100 triệu bảng Anh nếu Nottingham Forest đạt được thỏa thuận.