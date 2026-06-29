Messi và Ronaldo chỉ còn 180 phút để gặp nhau lần cuối 29/06/2026 16:32

(PLO)- Giấc mơ được chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đối đầu tại World Cup 2026 đang thu hẹp đáng kể sau biến động ở vòng bảng.

Từng được kỳ vọng sẽ chạm trán nhau ngay từ vòng tứ kết, nhưng thất bại của Bồ Đào Nha trước Colombia trong trận quyết định ngôi đầu bảng K đã khiến toàn bộ nhánh đấu thay đổi.

Từ đây, hai siêu sao vĩ đại nhất bóng đá đương đại Messi và Ronaldo chỉ còn đúng hai kịch bản để tạo nên màn thư hùng được cả thế giới mong đợi.

Argentina hoàn thành vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng J, trong khi Bồ Đào Nha chỉ đi tiếp với tư cách đội nhì bảng K. Chính kết quả này khiến hai đội rơi vào hai nhánh đấu khác nhau và không còn cơ hội gặp nhau trước những trận đấu cuối cùng của giải.

Cả thế giới mong mỏi Ronaldo sẽ đụng độ Messi lần cuối ở World Cup. Ảnh: EPA.

Nếu cùng vượt qua mọi thử thách trên hành trình knock out, Messi và Ronaldo sẽ tái ngộ ở trận chung kết diễn ra tại New York vào ngày 19-7, màn so tài được xem là cái kết hoàn hảo cho cuộc cạnh tranh kéo dài gần hai thập kỷ.

Vẫn còn một khả năng khác, dù kém hấp dẫn hơn. Nếu cả Argentina lẫn Bồ Đào Nha cùng dừng bước ở bán kết, họ sẽ đối đầu trong trận tranh hạng ba tại Miami, cũng diễn ra vào ngày 19-7. Dù không phải trận đấu tranh cúp vàng, đó vẫn sẽ là cuộc gặp mang ý nghĩa lịch sử giữa hai huyền thoại đã thống trị bóng đá thế giới suốt nhiều năm.

World Cup 2026 được dự đoán là kỳ World Cup cuối cùng của cả Messi lẫn Ronaldo. Bởi vậy, mỗi trận đấu của họ đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Messi đang dẫn đầu giải Vua phá lưới sau 3 trận đã ghi 6 bàn thắng. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi về viễn cảnh chạm trán Messi, Ronaldo giữ thái độ bình thản. Anh cho rằng đó là một câu hỏi chưa thật sự cần thiết vào thời điểm này và khẳng định ưu tiên lớn nhất vẫn là giúp Bồ Đào Nha tiến xa nhất có thể tại giải đấu.

Tuy nhiên, nếu cuộc đối đầu ấy thực sự xảy ra, đó chắc chắn sẽ là lần cuối đáng nhớ nhất trong lịch sử của cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại này.