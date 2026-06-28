Hàn Quốc bị loại, HLV Hong Myong-bo chịu áp lực lớn 28/06/2026 14:34

(PLO)- HLV Hong Myong-bo chịu rất nhiều chỉ trích sau khi tuyển Hàn Quốc bị loại ở World Cup 2026.

Tuyển Hàn Quốc sau ba ngày chờ đợi thấp thỏm vé vớt thì nay đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026. Bây giờ, mọi mũi dùi chỉ trích đều chĩa vào HLV Hong Myong-bo của tuyển Hàn Quốc.

Hong Myong-bo là một tượng đài lớn của bóng đá Hàn Quốc, một trung vệ thép, đội trưởng của tuyển Hàn Quốc từng vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà. Bây giờ, báo chí Hàn Quốc nhắc lại việc bổ nhiệm Hong Myong-bo làm HLV đội tuyển quốc gia sau khi Klinsmann bị thôi việc sau Asian Cup 2023.

HLV Hong Myong-bo của tuyển Hàn Quốc. Ảnh:Yonhap.

Lần đó, báo chí Hàn Quốc chỉ ra việc HLV Hong Myong-bo có mức lương khủng nhưng phải “lại quả” cho những người đưa ra quyết định thuê ông. Cùng với đó, thượng tầng LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) khi đó chia bè phái. Trưởng ban các đội tuyển quốc gia, người lẽ ra phải có ý kiến trực tiếp và quyết định ai làm HLV trưởng, nhưng cuối cùng vị này bị vô hiệu...

Hong Myong-bo chưa bao giờ là nhà cầm quân xuất sắc, thành tích chói sáng nhất của cựu đội trưởng tuyển Hàn Quốc là dẫn đội Olympic Hàn Quốc có HCĐ bóng đá tại Olympic London 2012. Tuy nhiên ở cấp đội tuyển quốc gia và CLB thì Hong Myong-bo chưa bao giờ gây ấn tượng.

Đầu năm 2024, sau khi tuyển Hàn Quốc thất bại trong việc săn ngôi vô địch Asian Cup sau 62 năm và thua Jordan ở bán kết, cùng chuyện trong nội bộ lục đục (giữa Lee Kang-in và Son Heung-min), HLV Klinsmann phải ra đi.

Nhiều thầy nội đã từ chối dẫn tuyển Hàn Quốc khi vòng loại World Cup 2026 đang diễn ra... Thế là Hong Myong-bo được mời trong sự hoài nghi của dư luận.

Đội trưởng Son Heung-min gây thất vọng qua 3 trận bảng A. Ảnh:FIFA

Tuy nhiên mọi thứ qua đi khi lúc đó ông Chung Mong-gyu cực kỳ quyền lực. Ông đã tái đắc cử chức chủ tịch KFA và là người có tiếng nói lớn tại FIFA. Bây giờ, Hàn Quốc bị loại tại World Cup thì chuyện xưa của HLV Hong Myong-bo lại bị truyền thông nước này "khai quật".

Hợp đồng của HLV Hong Myong-bo với Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2027, tức sau Asian Cup 2027. Nếu bây giờ KFA sa thải HLV Hong Myong-bo thì có lẽ họ sẽ tốn rất nhiều tiền đền bù hợp đồng...