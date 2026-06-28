Những cặp đấu đáng chú ý ở vòng knock-out World Cup 2026 28/06/2026 14:41

(PLO)- 16 cặp đấu của vòng 32 đội World Cup 2026 được dự đoán là sẽ có nhiều bất ngờ.

Ngày 28-6, World Cup 2026 đã xác định được 16 cặp đấu của vòng 32 đội sau khi kết thúc vòng bảng, trong đó có những cuộc chia ly đáng tiếc như tuyển Hàn Quốc, Uruguay, Iran.

Tân binh Cape Verde xứng đáng đi tiếp với ngôi nhì bảng H bởi đá hai trận đầu họ đã không để cho hai đội mạnh Tây Ban Nha và Uruguay lấy 3 điểm... Cuối cùng Cape Verde đẩy Uruguay rời giải.

Congo đã gây khó cho Bồ Đào Nha, liệu họ có đánh bại Anh? Ảnh: FIFA

Châu Á góp 9 đại diện tại World Cup 2026, giải đấu lần đầu có 48 đội, nhưng chỉ sau vòng bảng đã rơi rụng 7 đội, chỉ còn hai đại diện Úc và Nhật Bản.

Vòng 32 đội đã xác định đầy đủ 16 cặp đấu. Hầu hết đều là những cuộc chạm trán đáng xem. Ấn tượng nhất là đội tuyển Nhật Bản chạm trán với Brazil. Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch, tương tự cả đất nước Brazil đang mong chờ thầy ngoại đến từ Ý Ancelotti mang ngôi vô địch thứ 6 cho tuyển Brazil.

Nhật Bản đối đầu với Brazil liệu có "địa chấn thế giới"? Ảnh: FIFA

Hồi tháng 10 năm ngoái, chủ nhà Nhật Bản đã thắng Brazil 3-2 trong trận giao hữu tại Nhật Bản. Đó cũng là trận thua duy nhất của Brazil trước Nhật trong những lần đối đầu. Lần này Nhật Bản quyết tâm cao, liệu họ có tiếp tục cải thiện lịch sử đối đầu trước Brazil?

Trận Hà Lan - Morocco cũng rất đáng xem. Morocco là một thế lực đang lên rất nhanh của bóng đá châu Phi. Hà Lan thì cũng chỉ đội khá của châu Âu hiện nay. Morocco tinh thần thi đấu mãnh liệt, đây là thách thức cực lớn cho “cơn lốc màu da cam”.

Nam Phi, kẻ đã “gieo rắc” thảm họa cho tuyển Hàn Quốc, sẽ chạm trán đồng chủ nhà Canada. Canada có ưu thế chủ nhà nhưng chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Messi và Argentina sẽ loại tân binh Cape Verde? Ảnh: FIFA

Trên lý thuyết, Đức gặp Paraguay, Pháp gặp Na Uy đều là những đối thủ dễ chịu cho Pháp và Đức. Anh gặp Congo, đây là trận có thể ngựa về ngược. Đội tuyển xứ sương mù đến Bắc Mỹ thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đấy sẽ là sở trường của Congo đến từ châu Phi. Coi chừng đội tuyển Anh sẽ ngậm quả đắng trước Congo.

Tương tự Bỉ gặp Senegal, nhà vô địch châu Phi cũng có được hàng loạt yếu tố thuận lợi, trong đó có thời tiết...

Nhà đương kim vô địch Argentina chạm trán Cape Verde sẽ rất thú vị. Liệu Messi có chọc thủng lưới thủ môn người hùng Vozinha, 40 tuổi vốn đang rất nổi tiếng ở World Cup 2026 này?...

+ Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026:

Ngày 29-6: Nam Phi - Canada (2 giờ)

Ngày 30-6: Brazil - Nhật Bản (0 giờ), Đức - Paraguay (3 giờ 30), Hà Lan - Morocco (8 giờ).

Ngày 1-7: Bờ Biển Ngà - Na Uy (0 giờ), Pháp - Thụy Điển (4 giờ), Mexico - Ecuador (8 giờ), Anh - Congo (23 giờ).

Ngày 2-7: Bỉ - Senegal (3 giờ), Mỹ - Bosnia Herzegovina (7 giờ).

Ngày 3-7: Tây Ban Nha - Áo (2 giờ), Bồ Đào Nha - Croatia (6 giờ), Thụy Sĩ - Algeria (10 giờ).

Ngày 4-7: Úc - Ai Cập (1 giờ), Argentina - Cape Verde (5 giờ), Colombia - Ghana (8 giờ 30).