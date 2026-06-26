Cả thế giới già đi, Messi thì không 26/06/2026 06:39

(PLO)- Từ cậu thiếu niên được các đàn anh thì thầm ca ngợi trong phòng thay đồ năm 2006 đến người hùng được cả Argentina tôn vinh ở tuổi 39, Lionel Messi đã trải qua gần hai thập kỷ thăng trầm cùng đội tuyển quốc gia.

Giữa World Cup 2026, khi tiếp tục phá vỡ những kỷ lục tưởng chừng bất khả xâm phạm, đội trưởng Messi đang sống trong một trong những chương huy hoàng nhất sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Từ thần đồng bị nghi ngờ đến biểu tượng vĩ đại của Argentina

Ngày 24-6-2026 đánh dấu sinh nhật lần thứ 39 của Lionel Messi. Đó không phải lần đầu tiên anh đón tuổi mới trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trên thực tế, kể từ khi ra mắt Argentina, ngôi sao sinh ra tại Rosario đã dành phần lớn những ngày sinh nhật quan trọng nhất đời mình tại các giải đấu quốc tế hoặc trong quá trình chuẩn bị cho chúng.

Đây là lần thứ năm Messi đón sinh nhật giữa một kỳ World Cup và cũng là lần thứ 13 trong 22 năm gần nhất anh ăn mừng tuổi mới cùng các đồng đội ở tuyển Argentina. Những chiếc bánh sinh nhật màu xanh trắng, các buổi tiệc nhỏ trong khách sạn hay trung tâm huấn luyện đã trở thành một phần quen thuộc trong sự nghiệp của anh.

Thủ quân của tuyển Argentina có đến mùa thứ 6 góp mặt ở World Cup. Ảnh: FF.

Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ chỉ toàn màu hồng. 20 năm trước, Messi bước vào World Cup 2006 với tư cách một thần đồng khiến cả châu Âu phát sốt trong màu áo Barcelona. Khi đó, những ngôi sao kỳ cựu của Argentina liên tục truyền tai nhau về chàng trai nhỏ bé có thể rê bóng qua bất kỳ hậu vệ nào và gần như không thể bị tước bóng. Dù vậy, giải đấu năm ấy lại kết thúc trong tiếc nuối khi anh phải ngồi dự bị ở trận tứ kết thua Đức.

Những năm tiếp theo chứng kiến Messi liên tục tiến gần đến vinh quang nhưng rồi lại hụt bước ở những thời khắc quyết định. Chung kết Copa America 2007, World Cup 2010, Copa America 2011 trên sân nhà rồi hàng loạt giải đấu lớn sau đó đều để lại những vết sẹo khó quên.

Trong suốt giai đoạn ấy, một câu hỏi luôn đeo bám anh: liệu Messi có thể tái hiện phiên bản siêu việt ở Barcelona trong màu áo đội tuyển quốc gia hay không?

M10 đi qua nhiều thăng trầm trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: FF.

Áp lực ngày càng lớn khi Argentina liên tục thất bại. Thậm chí có thời điểm một bộ phận người hâm mộ nghi ngờ sự tận tâm của anh với đội tuyển. Tuy nhiên, M10 chưa từng từ bỏ. Anh lặng lẽ chiến đấu, tiếp tục cống hiến và kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn nhất đời mình.

Thời gian cuối cùng đã trả lời thay tất cả. Những danh hiệu lớn cùng Argentina lần lượt xuất hiện, từ Copa America đến World Cup. Các chỉ trích dần biến mất, nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nước này.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là trung tâm của mọi giấc mơ

Tuổi tác sẽ khiến Messi chậm đi, nhưng World Cup 2026 đang chứng minh điều ngược lại. Sau hai trận đầu tiên của Argentina tại giải đấu, đội trưởng Albiceleste đã ghi tới năm bàn thắng, gồm cú hat trick trước Algeria và cú đúp vào lưới Áo. Thành tích đó giúp anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, đồng thời vươn lên trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Nhà vô địch World Cup 2022 vẫn tỏa sáng rực rỡ 4 năm sau đó. Ảnh: FF.

Trong mắt các đồng đội trẻ tuổi, Messi giờ đây không đơn thuần là một ngôi sao. Anh là thần tượng mà họ từng dán áp phích trên tường phòng ngủ khi còn nhỏ. Trung vệ Lisandro Martinez thừa nhận anh không thể tìm được bất kỳ cầu thủ nào để so sánh với Messi. "Anh ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng tôi phải tận hưởng từng phút giây được chứng kiến anh ấy thi đấu," Martinez chia sẻ.

Julian Alvarez cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho người đội trưởng. "Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng từng ngày được ở bên anh ấy. Đây thực sự là những khoảnh khắc kỳ diệu."

Trong khi đó, Alexis Mac Allister cho rằng được sát cánh cùng Messi là giấc mơ thành hiện thực: "Tôi đã theo dõi anh ấy từ khi còn là một cậu bé. Những gì anh ấy làm trên sân thật khó tin. Khả năng tạo khác biệt trong các khoảnh khắc quyết định là điều không ai sánh được".

Messi một mình phá nhiều kỷ lục. Ảnh: FF.

Sự kính trọng dành cho Messi không chỉ đến từ các cầu thủ. HLV Lionel Scaloni cũng dành cho học trò đặc biệt của mình lời chúc ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa khi được hỏi ông mong điều gì cho sinh nhật đội trưởng: "Tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc."

Có lẽ đó cũng là cảm xúc đang hiện hữu trong Messi lúc này. Sau gần hai thập kỷ chinh chiến, anh không còn phải chứng minh điều gì với thế giới. Những danh hiệu, những kỷ lục và tình yêu từ người hâm mộ đã đưa anh lên vị trí mà rất ít vận động viên trong lịch sử thể thao từng chạm tới.

Số 10 luôn là trung tâm trong đội hình Argentina. Ảnh: FF.

Dẫu vậy, Messi vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Anh tiếp tục dẫn dắt Argentina với khát khao chiến thắng nguyên vẹn như ngày đầu khoác áo đội tuyển.

Từ cậu thiếu niên bước sang tuổi 19 tại World Cup 2006 đến người đàn ông đón sinh nhật tuổi 39 giữa World Cup 2026, Messi đã đi qua mọi cung bậc cảm xúc của bóng đá. Và trong khi nhiều huyền thoại đã lùi vào quá khứ, số 10 của Argentina vẫn đang mê mải truyền cảm hứng câu chuyện của riêng mình.