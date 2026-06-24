Lộ diện 7 ‘ông lớn’ vào vòng 32 đội World Cup 24/06/2026 15:08

Sau lượt trận mới nhất, Colombia đã trở thành đội tuyển thứ bảy chính thức giành quyền vào vòng 32 đội, qua đó gia nhập nhóm các đội bóng đang thể hiện phong độ ấn tượng nhất World Cup 2026.

Chiếc vé của đại diện Nam Mỹ được đảm bảo sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CHDC Congo. Hậu vệ Daniel Munoz tiếp tục trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm quý giá cho đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo. Trước đó, Colombia cũng đã đánh bại Uzbekistan ở lượt trận mở màn.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, Los Cafeteros chắc chắn góp mặt ở vòng tiếp theo bất chấp kết quả cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối bảng K. Màn trình diễn ổn định của Luis Diaz cùng các đồng đội đang biến Colombia thành một trong những ứng viên đáng gờm của giải đấu năm nay.

Daniel Munoz (2) cùng đồng đội Colombia vượt qua vòng bảng sau 2 trận. Ảnh: EPA.

Trước Colombia, đã có sáu đội tuyển khác hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Điểm chung của tất cả các đội này là đều giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, qua đó sớm đoạt vé mà không cần chờ đến vòng đấu cuối.

Hai nước chủ nhà Mexico và Mỹ là những đội đầu tiên ghi tên mình vào vòng 32 đội. Bên cạnh đó, ba nhà vô địch thế giới gồm Đức, Pháp và Argentina cũng chứng minh đẳng cấp khi sớm hoàn thành nhiệm vụ. Cái tên còn lại là Na Uy, đội tuyển đang tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành quyền đi tiếp từ rất sớm.

Haaland và đồng đội Na Uy sớm giành vé đi tiếp. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, hàng loạt ứng viên nặng ký như Tây Ban Nha, Brazil, Hà Lan, Nhật Bản, Anh và Bồ Đào Nha vẫn chưa thể yên tâm. Số phận của các đội bóng này sẽ được quyết định ở lượt trận cuối vòng bảng, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh đầy căng thẳng.

Tính đến thời điểm hiện tại, bảy đội tuyển đã chính thức góp mặt ở vòng 32 đội World Cup 2026 gồm Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina và Colombia. Danh sách này chắc chắn sẽ còn được nối dài trong những ngày tới khi vòng bảng bước vào giai đoạn quyết định.