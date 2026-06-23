Phản ứng của Ronaldo trước việc HLV tuyển Bồ Đào Nha bị sa thải 23/06/2026 06:39

(PLO)- Phản ứng của Cristiano Ronaldo trước việc HLV đội tuyển Bồ Đào Nha bị sa thải đã tóm gọn vấn đề của Roberto Martinez.

HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, dường như đã bị Cristiano Ronaldo kìm kẹp, đặc biệt là sau phản ứng của tiền đạo huyền thoại này trước việc người tiền nhiệm của Martinez bị sa thải. World Cup 2026 vừa mới khởi tranh, nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị cuốn vào một bi kịch quen thuộc của sự ngột ngạt. Trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo trong trận mở màn bảng K World Cup 2026 đã phơi bày điểm yếu rõ rệt của Bồ Đào Nha là chính Cristiano Ronaldo.

Theo mọi đánh giá khách quan, màn trình diễn của tiền đạo 41 tuổi Ronaldo thực sự tệ hại. Anh gần như vô hình, chỉ có vỏn vẹn 25 lần chạm bóng, không có cú sút nào trúng đích và thậm chí còn cản trở đồng đội trong nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm bàn thắng.

Thế nhưng, khi thời gian trôi dần về cuối và Bồ Đào Nha đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định, HLV Roberto Martinez lại không thay người đội trưởng đang thi đấu kém hiệu quả của mình. Quyết định đó đã làm nổi bật hoàn hảo tình thế khó xử, như bị "bắt làm con tin" mà Martinez đang phải đối mặt, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Sự tê liệt của Cristiano Ronaldo hoàn toàn có thể dự đoán được nếu xét đến tiền lệ tồi tệ tại World Cup 2022, khi cơn thịnh nộ của CR7 vì bị HLV Fernando Santos loại khỏi đội hình tuyển Bồ Đào Nha lên đến đỉnh điểm bằng một sự lạnh nhạt công khai sau khi HLV này bị sa thải.

Ronaldo từng im lặng khi HLV Santos bị sa thải. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trở lại World Cup 2022 tại Qatar, HLV Santos đã đưa ra quyết định táo bạo khi cho Ronaldo ngồi dự bị trong các vòng đấu knock-out, một nước đi chiến thuật xuất sắc đã được chứng minh là đúng đắn ngay lập tức khi người thay thế anh, Goncalo Ramos, ghi một cú hat-trick ngoạn mục vào lưới Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, quyết định đó đã gây ra tổn thất cá nhân nghiêm trọng. Cái tôi khổng lồ của Ronaldo bị tan vỡ và mối quan hệ lâu năm giữa anh và HLV Santos cũng chấm dứt ngay lập tức. Mâu thuẫn được phơi bày khi Santos sau đó bị sa thải sau thất bại bất ngờ của Bồ Đào Nha trước Morocco ở tứ kết.

Trong khi phần còn lại của đội tuyển Bồ Đào Nha vội vã lên mạng xã hội để viết những lời tri ân đầy xúc động dành cho HLV Santos, người đã giúp họ vô địch Euro 2016, Ronaldo lại đáp trả bằng một sự im lặng lạnh lùng đến đáng sợ. Anh hoàn toàn phớt lờ người thầy cũ của mình, từ chối đưa ra một lời cảm ơn công khai nào.

Sự thật cay đắng đó là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với HLV Martinez và tóm gọn cơn ác mộng hiện tại của ông, cũng như tình thế khó khăn mà đội tuyển Bồ Đào Nha đang phải đối mặt tại World Cup 2026.

HLV Martinez đang đứng trước tình huống khó xử. ẢNH: ISI

Kết quả là, Martinez và Ronaldo đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau trận mở màn World Cup 2026 của Bồ Đào Nha. Phát biểu trên Fox Sports, cựu tiền đạo người Pháp Thierry Henry đã đưa ra một phân tích gay gắt về một sự cố trong hiệp hai, nơi sự ích kỷ của Ronaldo đã trực tiếp phá hỏng cơ hội vàng để Bruno Fernandes ghi bàn cho Bồ Đào Nha.

Henry thẳng thắn tuyên bố "cả đội cần ghi bàn, chứ không phải bạn cần ghi bàn", đồng thời chỉ ra việc Ronaldo lao thẳng vào đường chạy của Fernandes vì ​​quá khao khát ghi bàn cho riêng mình, phá hỏng hoàn toàn một cơ hội mà Bruno Fernandes có thể dễ dàng đệm bóng vào lưới nếu CR7 bỏ bóng cho anh.

Trong khi đó, bình luận viên Chris Sutton đã trực tiếp chỉ trích sự thiếu uy quyền hoàn toàn của HLV Martinez. Sutton gọi HLV của tuyển Bồ Đào Nha là "yếu đuối đến mức đáng xấu hổ" và cho rằng ông ta quá "sợ" làm phật lòng đội trưởng siêu sao của mình.

Theo Sutton, Martinez càng không chịu loại Ronaldo khỏi đội hình, ông ta càng trông yếu đuối. Sutton nhận xét, dù Ronaldo vẫn là một huyền thoại, nhưng về cơ bản anh... "được phép" trở thành HLV trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha bởi vì Martinez đơn giản là không có đủ bản lĩnh để dẫn dắt đội bóng của mình.

Ronaldo đang trở thành gánh nặng của tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều này khiến Bồ Đào Nha rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bằng việc tiếp tục dung túng một biểu tượng rõ ràng cản trở sự linh hoạt, gắn kết và hiệu quả tấn công của đội, Martinez đang kìm hãm một đội hình tài năng xuất chúng mà nhiều người tin có khả năng vô địch World Cup mùa hè này.

Nhưng nếu loại Cristiano Ronaldo khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha, HLV Roberto Martinez có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị "tẩy chay" tương tự như trường hợp của Santos, chứng tỏ rằng cái tôi quá lớn của Ronaldo vẫn là một gánh nặng gây tổn hại nghiêm trọng cho đội tuyển quốc gia.