Con trai của huyền thoại MU đột ngột qua đời 21/06/2026 11:43

Mark Hughes đã xác nhận con trai ông, Alex Hughes, vừa qua đời, và sau tin tức đau lòng này, nhiều lời chia buồn đã được gửi đến từ khắp giới bóng đá. Cựu tiền đạo của MU Mark Hughes đã vô cùng đau lòng trước cái chết của con trai tuổi 38 của mình.

Một tuyên bố được Hiệp hội các HLV giải đấu đưa ra thay mặt cho Mark Hughes, có nội dung như sau: “Tôi vô cùng đau lòng trước sự mất mát đột ngột và bất ngờ của con trai yêu quý của chúng tôi, Alex. Alex là một người con trai tuyệt vời, người anh trai của Curtis và Xenna, người chồng tận tụy và người cha yêu thương Jessica cùng hai đứa con xinh xắn là Sebastian và Leonardo.

Alex là Trưởng bộ phận Tuyển quân tại Grimsby Town FC, có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp tốt. Chúng tôi sẽ vô cùng nhớ thương Alex. Chúng tôi mong được giữ sự riêng tư trong thời gian đau buồn này để cùng nhau vượt qua nỗi mất mát của gia đình".

Huyền thoại của MU Mark Hughes rất đau lòng trước cái chết của con trai. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trước khi qua đời, Alex Hughes đang làm việc tại bộ phận tuyển mộ cầu thủ của Grimsby Town. Anh sinh năm 1987 khi cha anh, Mark, đang thi đấu cho Barcelona. Alex có một sự nghiệp bóng đá ngắn ngủi ở xứ Wales trước khi chuyển sang làm công tác quản lý bóng đá.

Alex bắt đầu sự nghiệp với vai trò chuyên viên phân tích trận đấu tại Blackburn trước khi chuyển đến Manchester City làm tuyển trạch viên. Sau đó, anh đảm nhiệm các vai trò tại Fulham, 1860 Munich và Reading. Alex tiếp quản vị trí giám đốc bóng đá tại AFC Fylde trước khi chuyển sang Morecambe và Grimsby.

Trong khi đó, cha của anh có một sự nghiệp lẫy lừng trong làng bóng đá, bắt đầu sự nghiệp tại MU trước khi khoác áo Barcelona, ​​Bayern Munich, Chelsea, Southampton , Everton và Blackburn Rovers. Mark Hughes sau đó chuyển sang làm HLV, từng dẫn dắt các CLB Wales, Blackburn, Man City, Fulham, QPR , Stoke, Southampton và Bradford.

Alex Hughes đột ngột qua đời ở tuổi 38. NGUỒN ẢNH: SUN SPORTS

Công việc gần đây nhất của Mark Hughes là tại Carlisle United nhưng ông đã rời CLB vào đầu năm nay sau hơn một năm nắm quyền. Chủ tịch CLB Carlisle, Tom Piatak, phát biểu vào thời điểm đó: “Mark Hughes đã thể hiện sự chuyên nghiệp thực sự trong suốt thời gian làm việc tại Carlisle United.

Chúng tôi biết ơn những gì Mark Hughes đã làm, những tiêu chuẩn ông ấy mang lại và những tiến bộ đạt được trong suốt mùa giải. Sau những cuộc thảo luận cởi mở và tôn trọng, cả hai bên đều nhất trí đây là thời điểm thích hợp để CLB chuyển mình theo một hướng khác. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Mark Hughes, và ông ấy sẽ luôn được chào đón tại Brunton Park".