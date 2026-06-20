Ronaldo không còn như xưa và những lo ngại về hoạt động gián điệp 20/06/2026 07:09

(PLO)- World Cup 2026: Ronaldo "không còn như xưa", màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển Anh và những lo ngại về hoạt động gián điệp.

Tuyển Anh đã đánh bại Croatia trong trận mở màn World Cup 2026 đầy kịch tính và Cristiano Ronaldo bị chế giễu bằng những tiếng hô "Messi" sau khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa. Đây là những tin tức đáng chú ý về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chiến dịch World Cup của đội tuyển Anh đã khởi đầu vô cùng thuận lợi với chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Croatia trong trận mở màn bảng L, sau bài phát biểu truyền cảm hứng của HLV Thomas Tuchel trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Bất chấp khởi đầu chệch choáng và những sai sót trong hiệp một, tuyển Anh đã hoàn toàn áp đảo các đối thủ châu Âu bằng một màn trình diễn mạnh mẽ và đầy năng lượng trong hiệp hai. Cú đúp của Harry Kane, cùng các bàn thắng của Jude Bellingham và Marcus Rashford đã giúp tuyển Anh giành chiến thắng.

Điều này xảy ra sau khi Bồ Đào Nha không gây ấn tượng trong trận hòa 1-1 với CHDC Congo, làm tăng thêm áp lực lên HLV Roberto Martinez phải loại bỏ đội trưởng 41 tuổi Cristiano Ronaldo, người đã thi đấu không hiệu quả trên hàng công.

Anh tạo nên trận cầu kinh điển

Tuyển Anh đã có một khởi đầu tuyệt vời khi Luka Modric phạm lỗi với Noni Madueke trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền. Cú sút phạt đền đáng thất vọng của Kane sau pha chạy đà thiếu quyết đoán đã bị thủ môn cản phá, nhưng Josko Gvardiol của Manchester City đã cứu Kane vì mắc lỗi lao vào vòng cấm trước khi Kane sút 11m. Và từ quả phạt đền được đá lại, Kane đã không mắc lại sai lầm.

HLV Thomas Tuchel và trợ lý Anthony Barry đã thay đổi bộ mặt tuyển Anh trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. ẢNH: DAILYSTAR/GETTY

Sau đó, Martin Baturina gỡ hòa 1-1 bằng một pha lập công tuyệt vời cho Croatia, trước khi đội trưởng Kane san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Gary Lineker cho đội tuyển Anh bằng một pha đánh đầu từ quả phạt góc của Declan Rice.

Croatia gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Petar Musa ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Nhưng Bellingham đã đưa đội á quân Euro 2024 vượt lên dẫn trước 3-2 chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Và cầu thủ dự bị Marcus Rashford đã ghi thêm một bàn thắng nữa ở những phút cuối trận.

2. Những lời nói giữa giờ nghỉ và "sự bất mãn"

Trợ lý HLV đội tuyển Anh, Anthony Barry, đã chỉ trích gay gắt màn trình diễn trong hiệp một của Tam sư, gọi nó là "phức tạp và khó hiểu" sau khi Croatia hai lần gỡ hòa trong hiệp 1. Đáp lại, HLV trưởng Thomas Tuchel có bài phát biểu đầy cảm hứng trong giờ nghỉ giữa hiệp, kêu gọi toàn đội tuyển Anh nâng cao cường độ thi đấu và chơi bóng theo phong cách riêng của họ với lòng dũng cảm, theo báo Mirror.

Jude Bellingham đã chứng minh sự tin tưởng của HLV là hoàn toàn xứng đáng khi được chọn đá chính thay cho Morgan Rogers của Aston Villa, ghi bàn thắng thứ ba quan trọng chỉ vài phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Sau trận đấu, Bellingham thừa nhận anh luôn mang trong mình "nỗi ấm ức", giải thích bàn thắng đó là điều lý tưởng để dập tắt những lời chỉ trích nhắm vào anh trước đây.

3. Ronaldo "không còn như xưa"

Cristiano Ronaldo đã trải qua một buổi tối vô cùng thất vọng khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa với tỷ số 1-1 đầy căng thẳng. Tiền vệ Joao Neves đã đánh đầu đưa đội nhà dẫn trước ở phút thứ sáu, nhưng đội bóng của Martinez đã không thể chuyển hóa sự áp đảo về thời gian kiểm soát bóng thành những cơ hội ghi bàn.

Ronaldo đã quá chậm chạp vì tuổi tác. ẢNH: DAILYSTAR/GETTY

Và họ đã phải trả giá ở phút thứ năm của thời gian bù giờ hiệp một khi tiền đạo Yoane Wissa của Newcastle không bị ai kèm cặp và đón đường chuyền của Arthur Masuaku từ khoảng cách sáu mét để đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho CHDC Congo tại World Cup.

Khi Ronaldo một mình lê bước rời sân, các cổ động viên trên khán đài đã chế nhạo tiền đạo kỳ cựu này bằng cách hô vang tên đối thủ truyền kiếp của anh, Lionel Messi.

Sau đó, Ngalayel Mukau của Congo như xát muối vào cựu cầu thủ của Manchester United và Real Madrid. Mukau nói: "Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi bóng. Tôi vô cùng kính trọng anh ấy. Nhưng thành thật mà nói, thực sự chúng tôi không có kế hoạch nào đối phó Ronaldo cả, bởi vì chúng tôi biết anh ấy không còn như trước nữa. Ronaldo đã lớn tuổi hơn. Khi đã già như vậy, người ta không còn đủ sức để nỗ lực như trước nữa".

4. "Gián điệp" máy bay không người lái

Quân đội Mexico đã sử dụng sóng vô tuyến gây nhiễu tín hiệu để vô hiệu hóa và bắn hạ một máy bay không người lái đang bay lượn gần cơ sở huấn luyện của tuyển Hàn Quốc ở Guadalajara, làm dấy lên cáo buộc "gián điệp". Lực lượng an ninh địa phương nhanh chóng đến khu vực, nhưng hai nghi phạm người nước ngoài đã thu hồi được thiết bị và tẩu thoát trước khi các cảnh sát kịp can thiệp.

HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc, Hong Myung-bo, mô tả vụ việc máy bay không người lái là điều vô cùng đáng tiếc nhưng trấn an người hâm mộ rằng nó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chiến thuật của họ tại World Cup.

Phản ứng mạnh mẽ này là một phần trong "Kế hoạch Kukulkan" toàn diện của Mexico, một chiến dịch an ninh khổng lồ với 100.000 binh sĩ được thiết kế để bảo vệ các sân vận động, trại huấn luyện và khu vực cổ động viên.

Máy bay không người lái đã do thám buổi tập của tuyển Hàn Quốc. ẢNH: SHUTTERSTOCK

5. Cáo buộc vào sân mà không có vé

Trong khi đó, các báo cáo từ Arlington, Texas (Mỹ) cho thấy một số lượng đáng kể người hâm mộ đội tuyển Anh đã tìm cách vượt qua hàng rào an ninh và vào sân mà không có vé hợp lệ để xem trận khai mạc World Cup gặp Croatia.

Tuy nhiên, người phát ngôn của FIFA khẳng định hiện không có xác nhận chính thức hoặc bằng chứng về việc bất kỳ cổ động viên nào vào sân mà không có vé hợp lệ.

Trận đấu khai mạc ghi nhận số lượng khán giả chính thức là 70.389 người, chỉ thiếu một chút so với sức chứa tối đa chính thức của sân vận động là 70.649 người. Giá vé cao là một vấn đề gây tranh cãi lớn, mặc dù trước đó FIFA đã cam kết sẽ giảm 10% số vé được phân bổ cho đội tuyển Anh xuống còn 60 đô la Mỹ, sau phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ.