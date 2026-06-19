Ronaldo chứng tỏ mình là ngôi sao hết thời 19/06/2026 07:39

(PLO)- Cristiano Ronaldo chứng tỏ mình là một ngôi sao đã hết thời khi không thể xóa bỏ lý thuyết về sự suy yếu.

Cristiano Ronaldo đã không thể đáp trả cú hat-trick ngoạn mục của Lionel Messi khi đội tuyển Bồ Đào Nha của anh bị cầm hòa 1-1 đầy bất ngờ bởi đối thủ yếu hơn CHDC Congo ở lượt trận đầu tiên World Cup 2026. Và bây giờ, CR7 bỗng thấy mình mờ nhạt hơn bao giờ hết trước đối thủ lớn Messi.

Bởi vì "nếu Lionel Messi đã dọn món chính 24 giờ trước đó, thì đối thủ lớn nhất của anh chỉ có thể đáp lại bằng một đống đồ thừa mà thôi", tờ Mirror bình luận mỉa mai. Trong trận hòa 1-1 với Congo, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha còn bị lu mờ bởi một tiền đạo có giá chuyển nhượng thấp hơn cả số tiền Ronaldo kiếm được trong sáu tháng ở Saudi Arabia. Một người chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất mùa trước, đó là, Yoane Wissa, người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Congo.

Đó không phải là câu mà người hâm mộ Newcastle United mong muốn đọc được, nhất là khi xét đến mùa giải đầu tiên đầy thảm hại của Wissa tại Newcastle. Nhưng Wissa đã gạt bỏ tất cả những điều đó bằng bàn thắng trong hiệp một, ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup cho CHDC Congo và tạo nên cú sốc lớn ở Houston.

Lionel ​​Messi lập cú hat-trick ngoạn mục trong trận mở màn World Cup cùng tuyển Argentina ở Kansas. Trong khi Kylian Mbappe và Erling Haaland và Harry Kane cũng lập cú đúp trong các trận đấu của họ, điều đó có nghĩa là Ronaldo đang chịu áp lực phải chứng minh cho mọi người thấy anh vẫn còn là một trong những cầu thủ hàng đầu.

Ronaldo thường có những hành động này trên sân. ẢNH: DEFODI/MIRROR

Nếu Ronaldo, 41 tuổi muốn bác bỏ những lời chế giễu rằng anh đã hết thời, thì sân khấu World Cup là nơi thuận lợi nhất để làm điều đó. Các học trò của HLV Roberto Martinez hoàn toàn kiểm soát trận đấu, dồn ép Congo sâu vào phần sân của họ.

Joao Neves đã mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha chỉ sau sáu phút, bật cao đón đường chuyền của Pedro Neto và đánh đầu tuyệt đẹp hạ gục thủ môn Lionel Mpasi. Wissa cố gắng đáp trả, nhưng cú sút cong của anh đi chệch khung thành trong gang tấc, trong khi Cedric Bakumbu khéo léo vượt qua hai hậu vệ nhưng cú sút của anh bị cản phá và đi ra ngoài biên.

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội, nhưng có lẽ "Những chú báo Congo" không phải là những con mèo con ngoan ngoãn? Mỗi khi Ronaldo có bóng, bầu không khí trận đấu lại trở nên căng thẳng hơn. Ronaldo bắt đầu cảm thấy bực bội, điều này được thể hiện qua việc đóng góp đáng kể nhất của anh trong hiệp một là phản đối trọng tài vì đã phạt thẻ vàng Bernardo Silva.

Rõ ràng là lối chơi của tuyển Bồ Đào Nha không còn xoay quanh đội trưởng của họ nữa. Bruno Fernandes, Neves, Silva và Vitinha mới là những người điều khiển phần lớn lối chơi. Silva suýt nữa ghi bàn từ đường chuyền của Fernandes, trong khi chính đường chuyền của anh suýt nữa đã tìm đến Ronaldo.

Vài khoảnh khắc sau, đường chuyền vào của Joao Cancelo cũng nằm ngoài tầm với của Ronaldo. Tuy nhiên, Congo không chịu trở thành con rối của Bồ Đào Nha. Và điều không tưởng đã xảy ra khi Congo gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Wissa ngay trước khi hiệp một kết thúc, khiến đội được đánh giá cao hơn phải sững sờ.

Congo như ngửi thấy mùi cơ hội làm nên cuộc ngược dòng hoành tráng trước đội bóng lớn Bồ Đào Nha. Bakumbu sút trúng cột dọc, trong khi quả ném biên dài của Mpasi khởi đầu một pha phản công nhanh từ phía đội bóng châu Phi, nhưng Bakumbu lại sút bóng vọt xà ngang.

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha ôm mặt thất vọng. ẢNH: AMA

Rồi Ronaldo có hai khoảnh khắc quan trọng để tạo nên sự khác biệt, cứu vãn phần nào nguy cơ bị bẽ mặt. Cả hai cơ hội đều do cầu thủ dự bị Francisco Conceicao tạo ra nhưng cả hai đều bị bỏ phí.

Bồ Đào Nha càng trở nên tuyệt vọng, nhưng chưa đến mức HLV Martinez phải thay Ronaldo ra khỏi sân. Một hành động như vậy nằm ngoài khả năng của ông. Có tin đồn rằng Martinez sẽ từ chức sau World Cup 2026.

Nhưng nếu Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo còn thể hiện lối chơi nhạt nhòa, bế tắc như vậy, HLV Martinez có thể ra đi sớm hơn nhiều so với dự định và đó không phải là quyết định của ông.