Cập nhật tình trạng sức khỏe của cha Messi 19/06/2026 12:50

(PLO)- Gia đình Lionel Messi công bố thông tin cập nhật về sức khỏe của cha anh, ông Jorge Messi, sau những giọt nước mắt tại World Cup 2026

Gia đình Lionel Messi đã đưa ra một tuyên bố sau những thông tin cho rằng cha của siêu sao người Argentina, ông Jorge Messi, đang gặp vấn đề về sức khỏe trong khi World Cup 2026 đang diễn ra. Lionel Messi dự kiến ​vẫn tiếp tục tham dự World Cup cùng tuyển Argentina.

Gia đình của biểu tượng bóng đá Argentina đã đưa ra một tuyên bố xác nhận ông Jorge Messi, 68 tuổi, đang gặp vấn đề về sức khỏe. Messi đã không kìm được cảm xúc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong số ba bàn thắng của anh trong trận thắng mở màn World Cup trước Algeria ở Kansas. Sau đó, anh giải thích rằng những giọt nước mắt của mình là do một điều gì đó xảy ra ở quê nhà.

Argentina sẽ đối đầu với Áo tại Dallas vào tuần tới, và Messi dự kiến ​​sẽ có mặt. Thông cáo cũng lên án những tin đồn sai sự thật đang lan truyền về ông Jorge Messi và kêu gọi mọi người hãy để gia đình được yên ổn giải quyết vấn đề.

Đội trưởng tuyển Argentina bật khóc ngay trên sân. ẢNH: MIRROR/GETTY

Gia đình của Messi thông báo, "Trước những thông tin, tin đồn và suy đoán đã lan truyền trong những giờ qua, gia đình muốn bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc về việc một số người thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng và thiếu thận trọng trong một vấn đề riêng tư của gia đình.

Gia đình cũng muốn làm rõ chỉ những thành viên thân thiết nhất trong gia đình mới có thông tin chính xác và đáng tin cậy về tình trạng sức khỏe của Jorge. Do đó, bất kỳ phiên bản, tuyên bố hoặc thông tin nào không xuất phát từ chính gia đình và các kênh chính thức của gia đình đều không được coi là hợp lệ hoặc đúng sự thật.

Trong những thời điểm như thế này, chúng ta cần sự trách nhiệm, thận trọng và lòng trắc ẩn. Sức khỏe của một người và tinh thần của những người xung quanh họ không nên trở thành đối tượng của những suy đoán hay sự quan tâm thiếu trách nhiệm của giới truyền thông.

Chúng tôi chân thành cảm kích những lời bày tỏ tình cảm, sự tôn trọng và quan tâm đã nhận được, và chúng tôi yêu cầu sự bảo mật, riêng tư của Jorge và toàn thể gia đình chúng tôi được tôn trọng trong suốt quá trình này. Mọi thông tin cập nhật liên quan sẽ được gia đình thông báo kịp thời thông qua các kênh thích hợp".

Lionel Messi và cha anh, ông Jorge Messi. ẢNH: X

Sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, Messi nói: "Tại sao tôi lại khóc? Đó là điều hoàn toàn không liên quan đến bóng đá... Tôi đã trải qua những ngày khó khăn, nhưng tôi rất biết ơn toàn thể đội và các đồng đội vì họ luôn ở bên cạnh tôi, tiếp thêm sức mạnh giúp tôi vượt qua".

Hiện Messi đã có tổng cộng 16 bàn thắng sau 6 kỳ tham dự World Cup, ngang bằng với cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup là Miroslav Klose. Messi cũng có hat-trick đầu tiên tại một kỳ World Cup. Messi sẽ hướng tới mục tiêu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup trong trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Áo vào thứ Hai tuần tới.