HLV Tuchel mắng mỏ các cầu thủ Anh thậm tệ 18/06/2026 10:29

Tuyển Anh đã giành chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận đấu mở màn World Cup 2026, nhưng màn trình diễn cải thiện đáng kể trong hiệp hai sau khi bị HLV Thomas Tuchel "sấy tóc" đã giúp Tam sư giành chiến thắng nhờ các bàn thắng của Harry Kane (cú đúp), Jude Bellingham và Marcus Rashford. Tờ Mirror (Anh) cho biết, HLV người Đức đã mắng mỏ các học trò thậm tệ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp khi tỉ số là 2-2.

Với 2 pha lập công, đội trưởng Harry Kane đã có 10 bàn trong các kỳ World Cup, san bằng kỷ lục của huyền thoại Gary Lineker ở tuyển Anh. Sau trận đấu, đội trưởng Harry Kane đã tiết lộ những gì HLV Thomas Tuchel nói trong giờ nghỉ giữa hiệp để khơi dậy sự lột xác ngoạn mục của đội tuyển Anh trong hiệp hai. Tam Sư đã giành chiến thắng 4-2 trước Croatia sau khi hai lần để mất lợi thế dẫn trước trong hiệp một.

Sự thay đổi ngoạn mục về màn trình diễn của tuyển Anh đã khiến cựu danh thủ của Manchester United Gary Neville nhận xét "Tuchel đã cho họ một bài học nhớ đời ở giờ nghỉ giữa trận. Họ đã bị đánh bại thảm hại". Trong khi chiến lược gia người Đức chắc chắn đã vạch ra những yêu cầu của mình với các học trò, dường như ông cũng cho đội bóng một cảm giác tự do nhất định.

Kane thực hiện phỏng vấn sau trận đấu. ẢNH: ITV

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane, đã kể chi tiết những lời của HLV Tuchel trong phòng thay đồ sau chiến thắng đầy kịch tính ở Dallas. "Phải dành lời khen cho HLV. Thomas Tuchel đã có một bài phát biểu với chúng tôi trong giờ nghỉ giữa hiệp. Ông ấy chỉ nói rằng nếu chúng ta thua, thì cứ thua, nhưng đừng sợ hãi và nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ lạc lối", Kane nói.

Hiệp hai thực sự rất hay. Một số pha bóng chúng tôi thực hiện trong 10 phút đầu hiệp hai thật tuyệt vời. Tôi nghĩ khi không có bóng, chúng tôi chơi quyết liệt hơn. Thật khó khăn, Croatia có những cầu thủ tuyệt vời. Khi Luka Modric lùi sâu, bạn phải tìm cách kèm người. Sang hiệp hai, chúng tôi có thêm sức mạnh và nếu thấy có người ở phía trước, chúng tôi sẽ tấn công.

Tôi nghĩ đó chính là cường độ thi đấu mà chúng tôi đã thể hiện. Cách chúng tôi kiểm soát trận đấu sau khi dẫn trước, chúng tôi chưa bao giờ thực sự gặp nguy hiểm và sau đó ghi bàn từ những pha phản công. Có những thời điểm chúng tôi lẽ ra có thể ghi ba hoặc bốn bàn".

Kane và Bellingham đều ghi bàn cho tuyển Anh. ẢNH: Francois Nel

Trong khi đó, Jude Bellingham cũng đưa ra quan điểm về thông điệp của HLV Tuchel, nhận xét HLV đội tuyển Anh đã rất thận trọng trong cách tiếp cận của mình. "Đó không phải là một màn kịch lớn, ông ấy không đứng lên la hét", Bellingham nói, "Đó chính xác là những gì đội cần. Chúng tôi có một tập thể trưởng thành, có những thủ lĩnh tuyệt vời.

Tôi nghĩ mọi người đều biết chúng tôi cần đạt đến trình độ nào và tại sao chúng tôi chưa đạt được điều đó. Chúng tôi đã chơi rất rõ ràng trong hiệp hai, và rõ ràng là bàn thắng sớm ngay đầu hiệp hai đã tạo cho chúng tôi một nền tảng tốt".

HLV Thomas Tuchel đã "sấy tóc" tuyển Anh trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tiếp lời Kane, Gary Neville lại bày tỏ quan điểm, "Có rất nhiều sự tức giận trong giờ nghỉ giữa hiệp. Điều đó cho thấy suy nghĩ của Thomas Tuchel là gì. Harry Kane nói đó chỉ là một bài phát biểu. Chắc chắn ông ấy đã nói với các cầu thủ rằng màn trình diễn trong hiệp một là chưa đủ tốt".

Về phần mình, HLV Thomas Tuchel hài lòng với phản ứng của tuyển Anh. Ông nói: "Hiệp một diễn ra khá căng thẳng và chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực thi đấu. Chúng tôi chuyền bóng về phía sau quá nhiều. Ngay cả khi không có bóng, chúng tôi cũng không đủ dũng cảm. Tôi rất thích phản ứng của các cầu thủ trong hiệp hai. Chúng tôi mất một thời gian để bắt nhịp, nhưng cuối cùng cũng đã vào guồng và đó là điều tích cực”.