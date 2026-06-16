Sốc: Tiền đạo Tây Ban Nha 30 phút “mất tích”, lập kỷ lục tệ chưa từng có sau 60 năm 16/06/2026 11:44

(PLO)- Mikel Oyarzabal của đội tuyển Tây Ban Nha vừa đi vào lịch sử World Cup theo cách chẳng cầu thủ tấn công nào mong muốn.

Trong trận hòa 0-0 đầy thất vọng của Tây Ban Nha trước Cape Verde, chân sút sinh năm 1997 trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ khi dữ liệu World Cup được thống kê từ năm 1966 không chạm bóng trong suốt 30 phút đầu trận.

Được HLV Luis de la Fuente trao cơ hội đá chính ở vị trí trung phong trong sơ đồ 4-3-3, Oyarzabal được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công Tây Ban Nha vượt qua đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Thế nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Cape Verde triển khai lối chơi phòng ngự kỷ luật, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và gần như khóa chặt mọi khoảng trống trước khung thành.

Sự bế tắc của đồng đội khiến Oyarzabal gần như biến mất khỏi trận đấu trong khoảng thời gian đầu tiên. Kỷ lục đáng quên ấy phản ánh rõ sự khó khăn của đội bóng xứ bò tót trước hàng thủ kiên cường bên phía đại diện châu Phi.

Oyarzabal "xách xe không" chạy suốt 30 phút ở đầu trận gặp Cape Verde. Ảnh: EPA.

Màn trình diễn nhạt nhòa này cũng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Oyarzabal tiếp tục giữ suất đá chính. Trên băng ghế dự bị, bò tót vẫn còn nhiều phương án chất lượng như Dani Olmo, Nico Williams hay Lamine Yamal, những cầu thủ sẵn sàng cạnh tranh vị trí ở các trận đấu tiếp theo.

Dù vậy, ban huấn luyện vẫn dành sự tin tưởng nhất định cho tiền đạo Oyarzabal khi anh được giữ trên sân trọn vẹn 90 phút. Trong khi đó, Ferran Torres lại là người bị thay ra.

Sau lượt trận đầu tiên, bảng H đang chứng kiến thế cân bằng khi cả Tây Ban Nha, Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay đều sở hữu 1 điểm. Cuộc đua giành vé đi tiếp sẽ vô cùng căng thẳng.