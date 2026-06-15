Hủy diệt Curacao 7-1, tuyển Đức lập kỷ lục kinh hoàng ở World Cup 2026 15/06/2026 13:35

(PLO)- Đội tuyển Đức đã gửi lời tuyên chiến cực mạnh tới các đối thủ tại World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao ở trận ra quân bảng E trên sân Houston rạng sáng 15-6.

Tuyển Đức đã tạo ra trận thắng đậm nhất của giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. "Cỗ xe tăng" tiếp tục nối dài truyền thống tạo ra những trận đấu có tỷ số khủng tại World Cup.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử tuyển Đức ghi được ít nhất 7 bàn trong một trận đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Trước đó, Đức từng đè bẹp Saudi Arabia 8-0 tại World Cup 2002 và tạo nên trận bán kết lịch sử khi thắng Brazil 7-1 ở World Cup 2014.

Bên cạnh cơn mưa bàn thắng, Deniz Undav cũng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu với Curacao. Tiền đạo của Stuttgart vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn kịp ghi một bàn và thực hiện hai pha kiến tạo.

Deniz Undav vào sân từ dự bị đã ghi 1 bàn thắng vào lưới Curacao cùng 2 kiến tạo. Ảnh: EPA.

Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ thứ hai kể từ World Cup 1966 ghi bàn và có hai đường chuyền thành bàn sau khi vào sân thay người, sau James Rodriguez năm 2014.

Trong khi đó, Manuel Neuer đi vào lịch sử bóng đá Đức. Ở tuổi 40 và 79 ngày, thủ thành kỳ cựu chính thức trở thành cầu thủ Đức lớn tuổi nhất từng góp mặt tại một giải đấu lớn, vượt qua kỷ lục trước đó của huyền thoại Lothar Matthaus. Một trận đấu hoàn hảo và lời cảnh báo đanh thép mà Đức gửi tới toàn bộ phần còn lại của World Cup 2026.