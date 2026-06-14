Chàng trai 36 tuổi Trần Đức Tuân và bộ sưu tập bóng đá có “1-0-2” 14/06/2026 11:20

(PLO)- Thật đáng nể chàng trai Trần Đức Tuân đã miệt mài dành gần 30 năm để gom cả thế giới bóng đá vào nhà, với bước chân đầu tiên vào căn phòng là lạc giữa Messi, Ronaldo và những ký ức World Cup,…

Trong khi nhiều người hâm mộ bóng đá sưu tập vài chiếc áo đấu, vài tấm poster hay một vài món đồ lưu niệm để thỏa niềm đam mê, Trần Đức Tuân lại chọn một con đường cho bộ sưu tập không giống ai.

Căn nhà khiến mọi tín đồ bóng đá phải “đứng hình”

Suốt gần 30 năm qua, chàng trai đặc biệt đến từ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã miệt mài góp nhặt những mảnh ghép của lịch sử bóng đá thế giới và Việt Nam. Từ World Cup, Euro, AFF Cup đến những giải đấu cấp CLB, tất cả đều hiện diện trong “vương quốc bóng đá” khiến bất cứ ai đặt chân vào cũng phải tròn mắt kinh ngạc.

Giữa bầu không khí sôi động của World Cup 2026, chúng tôi tìm đến căn nhà của anh Trần Đức Tuân, người được giới sưu tầm thể thao xem như một “kho tư liệu sống” về bóng đá. Dù mới 36 tuổi, anh đã có đến gần 30 năm theo đuổi niềm đam mê tưởng chừng rất khó tin này.

Không khí World Cup tràn ngập trong căn phòng của Tuân. Ảnh: NVCC.

Bước qua cánh cửa căn phòng trưng bày rộng hơn 60m², cảm giác đầu tiên là choáng ngợp. Ba căn phòng gần như không còn khoảng trống bởi hàng ngàn hiện vật liên quan đến môn thể thao vua. Những bức tượng cầu thủ nổi tiếng, mô hình cúp vô địch, áo đấu, bóng thi đấu, huy hiệu, khăn cổ động, ly lưu niệm, logo đội bóng… xuất hiện ở khắp mọi nơi như một bảo tàng thu nhỏ.

Điều đặc biệt là mỗi món đồ đều mang theo một câu chuyện riêng. Đức Tuân không sưu tập những kỷ vật bóng đá chỉ để trưng bày. Anh nhớ rất rõ nguồn gốc, thời điểm sở hữu và cả những dấu ấn lịch sử gắn liền với từng hiện vật.

Một góc bộ sưu tập "khủng" của chàng trai quê Phan Thiết.

Niềm đam mê ấy bắt đầu từ năm 1998. Khi World Cup diễn ra tại Pháp, cậu bé Tuân ngày ấy mới 8 tuổi được ba tặng một cuốn sách về lịch sử bóng đá. Món quà nhỏ đã vô tình mở ra hành trình kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

“Lúc đó báo chí nói rất nhiều về Zidane, Ronaldo béo, Beckham hay Maldini. Tôi bị cuốn hút hoàn toàn. Từ những tấm hình cắt từ báo, tạp chí thể thao, tôi bắt đầu giữ lại và dần hình thành thói quen sưu tập”, Tuân nhớ lại.

Từ vài tấm hình nhỏ được ép cẩn thận trong tập giấy, bộ sưu tập ngày càng lớn lên cùng tình yêu bóng đá của anh.

Cuốn sách gối đầu giường khi mới 8 tuổi của cậu bé đam mê lưu giữ những ký ức World Cup.

Nhìn dãy tượng cầu thủ được sắp xếp ngay ngắn, người xem có thể bắt gặp gần như mọi thế hệ ngôi sao nổi tiếng. Từ những dòng tượng danh tiếng như Corinthian Prostars, Soccerwe Kodoto, FTChamps đến Fanatico, tất cả đều được bảo quản kỹ lưỡng. Những cái tên lẫy lừng của Anh, Pháp, Đức, Ý, Brazil hay các CLB huyền thoại như AC Milan, Inter Milan, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Arsenal đều hiện diện.

Nếu khu tượng khiến khách tham quan thích thú thì khu vực áo đấu lại giống như một “kho báu” thực sự. Đức Tuân sở hữu nhiều chiếc áo chính hãng mang chữ ký của các danh thủ hàng đầu thế giới và Việt Nam.

Chàng trai có sở thích kỳ lạ "ăn bóng đá, ngủ bóng đá".

Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Mohamed Salah, David Beckham, Paolo Maldini, Rivaldo, Dennis Bergkamp, Thierry Henry,… hay những tượng đài bóng đá Việt Nam như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Vinh, Quang Hải, Đình Bắc,… đều góp mặt trong bộ sưu tập đặc biệt ấy.

Người lưu giữ ký ức của những mùa World Cup

Điều khiến Trần Đức Tuân tự hào nhất là kho tư liệu đồ sộ được tích lũy qua nhiều năm. Hàng ngàn tờ báo, tạp chí bóng đá từ khắp nơi trên thế giới được lưu giữ cẩn thận như những báu vật.

Bóng đá Việt Nam có một không gian lớn trong "bảo tàng" của Tuân.

Từ các ấn phẩm quen thuộc ở Việt Nam cho đến những tờ báo nổi tiếng của Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản hay Hà Lan,… tất cả đều được phân loại, bảo quản và sắp xếp khoa học. Nhiều cuốn hiện nay đã trở thành tư liệu hiếm, gần như không còn xuất hiện trên thị trường.

Đức Tuân còn dành thời gian sưu tầm sách lịch sử bóng đá, bách khoa toàn thư về các đội tuyển quốc gia, CLB và cầu thủ nổi tiếng. Những tấm poster hay ảnh rời được anh đóng thành các album khổ lớn để tránh hư hỏng theo thời gian.

Những chiếc áo đấu, vật phẩm bóng đá quý giá trong bộ sưu tập khổng lồ.

Hiện nay, anh đã sở hữu hàng chục cuốn album đồ sộ, hàng trăm đầu sách chuyên đề bóng đá cùng hàng ngàn tờ báo và tạp chí quốc tế. Đó chính là khối tài sản không dễ định giá bằng tiền.

Điều thú vị là “thư viện bóng đá” của Đức Tuân giờ đây không còn là niềm vui riêng. Nơi này trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người cùng chung tình yêu với trái bóng tròn. Nhiều bạn trẻ, người hâm mộ và các nhà sưu tầm tìm đến để trao đổi, học hỏi và cùng nhau ôn lại những ký ức đẹp của môn thể thao vua.

Từ Cúp thế giới France 1998, cậu bé lớp 3 đã bén duyên với bóng đá.

Khi hỏi đâu là hiện vật đặc biệt nhất, Đức Tuân nhắc đến chiếc áo của Zinedine Zidane với ánh mắt đầy cảm xúc. Với anh, huyền thoại người Pháp là biểu tượng của tài năng, lòng trung thành và tinh thần chiến đấu. Đó cũng là một phần ký ức gắn liền với World Cup 1998, giải đấu đã thay đổi cuộc đời anh.

Một mùa World Cup nữa đang diễn ra. Trong căn nhà ngập tràn sắc màu bóng đá ấy, Đức Tuân vẫn tiếp tục hành trình góp nhặt những mảnh ghép của lịch sử. Ước mơ lớn nhất của anh là mở rộng không gian trưng bày để giới thiệu trọn vẹn bộ sưu tập độc nhất vô nhị của mình.

Mỗi một bộ sưu tập của Tuân mang một ý nghĩa riêng.

Với người đàn ông đặc biệt này, môn thể thao là ký ức, là cảm xúc, là tuổi trẻ và tình yêu kéo dài suốt gần ba thập kỷ chưa bao giờ vơi cạn. Chẳng ai biết chính xác anh đang sở hữu bao nhiêu hiện vật, nhưng có một điều chắc chắn về tình yêu bóng đá của Trần Đức Tuân là câu chuyện có “1-0-2” mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng phải nể phục.

Ông Trần Đức Thu năm nay 83 tuổi, ba của Trần Đức Tuân là người đã truyền lửa và… đầu tư cho anh từ những ngày đầu sưu tầm những kỷ vật bóng đá.

Sưu tập để tôn vinh giá trị của bóng đá, tạo nét riêng và độc nhất không phải điều dễ dàng.

Tình yêu bóng đá của Tuân khởi nguồn từ World Cup 1998: "Năm ấy thực sự là một dấu ấn không quên. Giải đấu mà báo chí viết rất nhiều về chàng hói Zidane, người “ngoài hành tinh” Ronaldo, cầu thủ điển trai David Beckham và người đội trưởng mẫu mực của đội tuyển Ý Paolo Maldini".

Nghề chơi lắm công phu với "đứa con tinh thần" sắp sửa 30 tuổi khiến Đức Tuân quên cả... lấy vợ.

Trần Đức Tuân - Phóng viên phòng Thời sự Đài PTTH Bình Thuận (cũ) ngày ấy giờ là chuyên viên Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Các dòng sưu tập chính Corinthian Prostars, Soccerwe Kodoto, FTChamps, Fanatico,...

... trong kho tàng vật phẩm của làng bóng Việt Nam.

Tuân tự hào với bộ sưu tập của CLB Barcelona, trong đó gồm chiếc áo dài tay giới hạn của Messi ở năm 2012 giữ kỷ lục ghi tổng cộng 91 bàn thắng (79 bàn cho CLB và 12 bàn cho tuyển Argentina); phá vỡ kỷ lục cũ 85 bàn tồn tại suốt 40 năm của huyền thoại Gerd Muller. Chiếc áo quý giá của Messi mà Tuân đã đấu giá mua 50 triệu đồng.

Chàng trai trẻ Đức Tuân thần tượng sự hào hoa, lãng mạn và mạnh mẽ của Paolo Maldini.

"Tôi đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi. Tuy nhiên, để có thể theo đuổi đam mê thì rất cần có điều kiện về thời gian và tâm huyết sưu tập các vật phẩm mà mình ưu thích”, Tuân trải lòng.