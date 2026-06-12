Vì sao màu hồng lên ngôi ở World Cup 2026? 12/06/2026 17:36

(PLO)-Có hay không ba thương hiệu lớn Adidas, Nike và Puma cùng cho màu hồng lên ngôi tại World Cup 2026?

Trong hai trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, đôi chân của các cầu thủ được tô điểm bằng những màu sắc nổi bật, không phải đen, không phải trắng, mà là màu hồng tươi.

Có một cảnh tượng thú vị khó có thể bỏ qua trong các trận đấu mở màn của World Cup 2026. Trong hai trận đấu đã diễn ra, bàn chân của các cầu thủ được tô điểm bằng những màu sắc nổi bật, không phải đen, không phải trắng, mà màu hồng tươi sáng chiếm ưu thế trên sân.

Toàn đội Nam Phi đều mang giày màu hường. Ảnh:FIFA

Hiện tượng này được thể hiện rõ ràng trong trận đấu khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City vào sáng sớm 12-6.

Gần như mọi cầu thủ trên sân đều mang giày màu hồng, tạo nên một hiệu ứng thị giác nổi bật trên nền cỏ xanh mướt.

Trong một trận đấu khác thuộc bảng A giữa đội tuyển Hàn Quốc Czech tại sân Guadalajara, các cầu thủ của cả hai đội đều mang giày màu hồng.

Trận khai mạc World Cup 2026 cả Mexico và Nam Phi đều mang giày màu hường. Ảnh: FIFA

Điều này đương nhiên làm dấy lên câu hỏi: Tại sao màu hồng đột nhiên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các cầu thủ trong giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới?

Trong quá khứ, giày bóng đá từng đồng nghĩa với màu đen. Trong nhiều năm, hầu hết các cầu thủ đều mang một thiết kế tương tự mà không có nhiều sự khác biệt.

Tuy nhiên, trong khoảng 25 năm trở lại đây, xu hướng đó đã thay đổi đáng kể. Các nhà sản xuất thiết bị thể thao đã bắt đầu giới thiệu nhiều màu sắc tươi sáng để thu hút sự chú ý và tạo sự khác biệt cho sản phẩm của họ so với đối thủ cạnh tranh.

Hàn Quốc cũng... màu hường.

Giờ đây, tại World Cup 2026, tình hình dường như đã đảo ngược. Nhiều cầu thủ vẫn mặc những màu áo quen thuộc, nhưng lần này, thay vì màu đen, họ lại mặc màu hồng.

Lý do chính khá đơn giản. Ba gã khổng lồ của ngành công nghiệp đồ thể thao toàn cầu, Nike, Adidas và Puma, đều tung ra các bộ sưu tập giày mới với phối màu tương tự nhau trước thềm giải đấu.

Kết quả là, màu hồng đã trở thành màu sắc chủ đạo trong hầu hết mọi trận đấu.

Ba thương hiệu lớn Adidas,Nike và Puma có kết nối ý đồ đưa màu hường lên ngôi chăng?

Điều thú vị là xu hướng này không chỉ xuất hiện đột ngột. Vào năm 2024, công ty dự báo xu hướng tiêu dùng toàn cầu dự đoán rằng "Màu hồng cánh sen" sẽ là một trong những màu sắc phổ biến nhất vào mùa hè năm 2026.

Màu sắc được mô tả là sự pha trộn rực rỡ của màu neon, nằm giữa hồng và tím, mang đậm nét hiện đại.

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy các nhà thiết kế của Nike, Adidas hay Puma đã trực tiếp tham khảo dự đoán này, nhưng sự xuất hiện đồng thời của các phối màu tương tự từ các thương hiệu lớn đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không.

Hiện tượng giày hồng cũng cho thấy mối quan hệ ngày càng mật thiết giữa bóng đá và thế giới thời trang.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, thậm chí có thể bắt đầu từ hai năm trước khi ra mắt, các nhà sản xuất thường tham khảo ý kiến ​​của các cơ quan dự báo xu hướng để xác định màu sắc, chủ đề và thiết kế dự kiến ​​sẽ được ưa chuộng trên thị trường trong tương lai.

Bên cạnh yếu tố xu hướng, còn có những lý do kỹ thuật khiến màu hồng trở thành lựa chọn lý tưởng. Màu sắc này tạo ra sự tương phản rất mạnh mẽ với màu xanh của cỏ trên sân.

Dù được xem trực tiếp tại sân vận động, trên truyền hình hay qua các clip trên mạng xã hội, giày màu hồng luôn dễ nhận biết hơn các màu khác.

Trong các đoạn phát lại chậm và các trận đấu đêm dưới ánh đèn sân khấu, màu hồng vẫn nổi bật. Tóm lại, màu hồng có độ hiển thị cao, mang lại lợi ích cho cả người chơi và nhà sản xuất.

Tuy nhiên, đằng sau xu hướng này lại ẩn chứa một nghịch lý thú vị. Mục tiêu ban đầu của mỗi nhà sản xuất là tạo ra một thiết kế độc đáo, dễ nhận biết đối với công chúng.

Tuy nhiên, khi hầu hết các thương hiệu lớn đều chọn cùng một màu sắc, một câu hỏi mới nảy sinh: Nếu tất cả các vận động viên đều mang giày màu hồng, liệu thiết kế của họ có còn thực sự nổi bật?

Dù câu trả lời là gì đi nữa, một điều chắc chắn là hiện tại, màu hồng đã trở thành màu sắc chủ đạo trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới: World Cup 2026.