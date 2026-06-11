Giải vô địch U-19 Đông Nam Á: Chủ nhà Indonesia bị loại đau đớn 11/06/2026 23:00

(PLO)-Chủ nhà Indonesia được nghỉ 4 ngày rất sung mãn nhưng vẫn thua đau Úc 0-1...

Bàn thắng phút 89 của Lucas Neill giúp Úc đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 và vào tranh ngôi vô địch giải U-19 Đông Nam Á cùng Thái Lan.

Ngay sau bàn thắng của Lucas Neill "mưa chai lọ" trút xuống mặt sân, gồm chai nhựa, dép và bịch ni lông đựng nước uống.

Chủ nhà Indonesia (trắng) thua Úc 0-1 ngay cuối trận thật nghiệt ngã. Ảnh: Bola

Trên khu khán đài VIP có Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir và HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông John Herdman dự khán.

U-19 Indonesia bị loại ở bán kết không có gì tiếc nuối vì trình độ đội này không cao, cũng chẳng có một vài ngôi sao nào cả.

Bàn thắng của Lucas Neill thực hiện từ cách phá bẫy việt vị thành công mà bốn trung vệ của Indonesia cố tình giăng ra.

Ở trận bán kết 1, Thái Lan (đỏ) thắng Campuchia 4-0. Ảnh: FAT

Trợ lý đã căng cờ báo Lucas Neill rơi vào thế việt vị dẫn đến trọng tài đã từ chối bàn thắng. Cũng may cho Úc là từ bán kết có VAR nên tổ VAR trao đổi với trọng tài chừng 1 phút rồi công nhận bàn thắng cho Úc, tức trọng tài đã “đè cờ” của trợ lý. Một quyết có tính tập thể đưa ra để trọng tài trên sân giải áp lực.

Liền lúc đó hàng trăm chai lọ và bịch nước ném xuống mặt sân.

Thời gian ngắn ngủi còn lại cùng 3 phút bù giờ Indonesia đã không thể có bàn san bằng và chấp nhận vắng mặt ở chung kết.

Chủ nhà Indonesia được nghỉ 4 ngày trước khi vào đá bán kết, còn Úc chỉ 1 ngày nghỉ.

Trận bán kết 1, Thái Lan thắng Campuchia 4-0.

+Lịch tranh hạng ba và vô địch ngày 13-6:

Hạng ba: Indonesia - Campuchia (16 giờ)

Vô địch: Thái Lan - Úc (20 giờ 15)