U-19 Việt Nam nín thở chờ phép màu từ Úc, nguy cơ bị loại dù vừa qua ‘cửa tử’ 09/06/2026 10:53

(PLO)- Cánh cửa vào bán kết giải U-19 Đông Nam Á 2026 vẫn chưa khép lại với U-19 Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang phải trải qua những giờ phút đầy căng thẳng khi số phận không còn nằm trong tay mình.

Thất bại 1-2 trước chủ nhà U-19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A khiến đội tuyển U-19 Việt Nam đánh mất ngôi đầu và chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng. Với thể thức giải đấu, đội bóng áo đỏ buộc phải cạnh tranh suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để nuôi hy vọng tiến sâu.

Tin vui đầu tiên đã đến khi U-19 Thái Lan đánh bại U-19 Malaysia 3-2 ở bảng B. Kết quả này giúp Malaysia kết thúc vòng bảng với tư cách đội nhì bảng nhưng vẫn xếp sau Việt Nam do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Nhờ đó, đại diện bóng đá Việt Nam đã vượt qua một đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Tất cả sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa U-19 Úc và U-19 Campuchia tại bảng C. Đây là trận đấu quyết định tương lai của đội trẻ Việt Nam.

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi thực tế vẫn rộng cửa vào bán kết do địa chấn khó xảy ra tại bảng C. Ảnh: VFF.

Nếu Úc giành chiến thắng hoặc hai đội hòa nhau, Việt Nam sẽ chính thức trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất và giành quyền vào bán kết. Khi đó, đối thủ của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi là đội tuyển U-19 Thái Lan, đội dẫn đầu bảng B.

Kịch bản đáng lo ngại chỉ xuất hiện khi Campuchia tạo nên cú sốc bằng cách đánh bại Úc. Nếu điều đó xảy ra, Campuchia sẽ vươn lên chiếm ngôi nhất bảng, còn Úc rơi xuống vị trí nhì bảng. Với hiệu số hiện tại lên tới +10, vượt xa mức +4 của Việt Nam, đội trẻ Úc chắc chắn sẽ vượt mặt đại diện Việt Nam trong cuộc đua vé vớt, miễn là họ không thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên.

Trận chiến sinh tử giữa Úc và Campuchia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 9-6. Với U-19 Việt Nam, đây chẳng khác nào 90 phút dài nhất của giải đấu.