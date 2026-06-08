U-19 Việt Nam rơi vào “cửa tử” sau trận thua Indonesia 08/06/2026 15:02

(PLO)- Cánh cửa vào bán kết giải vô địch U-19 Đông Nam Á 2026 đang trở nên mong manh với U-19 Việt Nam sau thất bại 1-2 trước U-19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A.

Trận thua chủ nhà Indonesia đã khiến thầy trò đội tuyển trẻ U-19 Việt Nam mất ngôi đầu bảng và đẩy họ vào tình thế phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp ở giải Đông Nam Á.

Trên sân Bắc Sumatra tại Deli Serdang, U-19 Indonesia thể hiện sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định. Reno Salampessy mở tỷ số cho đội chủ nhà trong hiệp một. Dù U-19 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội và có thời điểm đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đội bóng áo đỏ vẫn không thể bảo toàn kết quả.

Đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, Evandra Florasta thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 cho Indonesia.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đối diện nguy cơ dừng cuộc chơi Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Kết quả này giúp Indonesia toàn thắng cả ba trận vòng bảng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A. Đội bóng của HLV Nova Arianto cũng trở thành cái tên đầu tiên ghi danh ở vòng bốn đội mạnh nhất.

Về phía Việt Nam, vị trí nhì bảng với 6 điểm chưa đủ mang lại sự an tâm. Theo thể thức giải đấu, chỉ đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới được trao vé còn lại vào bán kết. Do kết quả trước đội cuối bảng Đông Timor không được tính, thành tích của Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể trong cuộc đua so sánh giữa các đội xếp thứ hai.

Hiện tại, cơ hội của Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào các trận đấu còn lại. Nếu những cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Malaysia hoặc Úc và Campuchia khép lại với tỷ số hòa, đội bóng trẻ Việt Nam sẽ hết cơ hội đi tiếp. Trong trường hợp xuất hiện đội nhì bảng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, hành trình của U-19 Việt Nam cũng sẽ chính thức dừng lại ngay sau vòng bảng.