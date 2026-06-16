Người hùng World Cup 2026 từng bị Đình Bắc, Tuấn Hải chọc thủng lưới 16/06/2026 14:10

(PLO)- Từng bị Đình Bắc rồi đến Tuấn Hải chọc thủng lưới nhưng Zion Suzuki là "người nhện" của tuyển Nhật Bản ở trận hòa Hà Lan 2-2 tại World Cup 2026.

Đó là vào tháng 1-2024, chẳng quá xa, chính Đình Bắc rồi sau đó là Tuấn Hải 2 lần ghi bàn vào lưới thủ môn Zion Suzuki. Bây giờ, Zion Suzuki được ví là “người nhện” tại World Cup 2026 trong màu áo tuyển Nhật Bản.

Trong trận ra quân tại World Cup 2026, tuyển Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2, trong đó thủ môn Zion Suzuki chơi rất xuất sắc, vô hiệu hóa đối thủ bằng phản xạ cực nhanh, quyết đoán và đúng... đến độ báo chí quốc tế ví là “người nhện”.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới Zion Suzuki tại Asian Cup 2023 ở Qatar. Ảnh:CTP

Vào tháng 1-2024, tại VCK Asian Cup 2023 ở Qatar, trận vòng bảng giữa Việt Nam và Nhật Bản, Minamino mở điểm cho Nhật Bản ở phút 11. Đến phút 16, Việt Nam được hưởng phạt góc, Đình Bắc có pha di chuyển thông minh đón đường tạt bóng vào để đánh đầu ngược đưa bóng bay sát cột xa vào lưới Zion Suzuki.

Chưa hết, phút 33 thì Tuấn Hải lại chọc thủng lưới Zion Suzuki lần nữa để đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1, nhưng chung cuộc Nhật Bản thắng 4-2. Phát biểu sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu nói “Việt Nam đã dạy cho tuyển Nhật Bản một bài học”.

Thực ra tại giải đó, vị trí yếu nhất của Nhật Bản chính là thủ môn Zion Suzuki với tâm lý rất yếu, chọn điểm rơi không tốt và rất trạng thái vì áp lực ở tuổi còn quá trẻ, 20 tuổi.

Zion Suzuki được xem là "người nhện" trong trận Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2. Ảnh: FIFA

Dễ thấy rằng Asian Cup 2023, Nhật Bản bị loại ở tứ kết khi thua Iran 1-2 là do Zion Suzuki có phong độ kém.

Điều quan trọng là HLV Hajime Roriyasu biết nhìn người và hy sinh cả một kỳ Asian Cup để tiếp tục tin dùng thủ môn có bố người Mỹ gốc Ghana còn mẹ người Nhật này. Bây giờ thì Zion Suzuki đã trưởng thành, bắt chính cho CLB Parma ở Serie A, Ý, là số 1 trong khung thành tuyển Nhật.

HLV Hajime Moriyasu đã nhìn thấy Zion Suzuki một thể hình cao to, vạm vỡ mà rất khó kiếm ở Nhật, lại có những tố chất tiềm ẩn còn rất sơ khai. Và cuối cùng mọi thứ đã có vẻ đúng. Zion Suzuki đã tỏa sáng, được báo chí đặt cho biệt danh “người nhện” tại World Cup 2026 mới chỉ trận đầu tại giải.

Hãy chờ một thủ môn từng hai lần vào lưới nhặt bóng trước Đình Bắc và Tuấn Hải tiếp tục thể hiện ra sao tại World Cup 2026.