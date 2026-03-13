Đình Bắc không lên tuyển quốc gia lẫn U-23 Việt Nam 13/03/2026 18:35

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại tại Hà Nội vào ngày 17-3 với danh sách 30 cầu thủ được triệu tập, không có tiền đạo Đình Bắc.

Đợt tập trung của tuyển U-23 Việt Nam nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, đồng thời hướng đến những mục tiêu quan trọng ở giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý tiền đạo Đình Bắc không có tên trong lần hội quân này của tuyển U-23. Trên tuyển quốc gia, chân sút của CLB Công an Hà Nội cũng không được triệu tập cho hai trận giao hữu với Bangladesh và chơi lượt về vòng loại Asian Cup 2027 tiếp khách Malaysia do từng dính thẻ đỏ tại giải U-23 châu Á.

Đợt tập trung đầu tiên của U-23 Việt Nam sau khi kết thúc hành trình tại vòng chung kết U-23 châu Á cũng trùng với kỳ FIFA Days tháng 3-2026 của đội tuyển quốc gia. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik tiếp tục giao nhiệm vụ dẫn dắt U-23 Việt Nam cho trợ lý Đinh Hồng Vinh với vai trò quyền HLV trưởng.

Tài năng trẻ Lê Phát (2) tiếp tục có tên ở tuyển U-23 quốc gia. Ảnh: CCT.

Lần hội quân này mang ý nghĩa đặc biệt khi ban huấn luyện bắt đầu xây dựng lớp cầu thủ kế cận. Nhiều gương mặt từng đóng vai trò trụ cột của U-23 đã quá tuổi hoặc được đôn lên đội tuyển quốc gia. Vì vậy, mục tiêu trước mắt là rà soát và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại Asian Games 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 9. Nòng cốt của đội hình hiện nay chủ yếu thuộc thế hệ cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007.

Danh sách được triệu tập cho thấy sự tiếp nối của nhiều gương mặt trưởng thành từ các đội tuyển trẻ quốc gia. Trong khung thành có Phạm Đình Hải và Cao Văn Bình, những thủ môn từng thi đấu ở các giải trẻ châu lục. Hàng tiền vệ xuất hiện các cái tên quen thuộc như Nguyễn Công Phương hay Lê Văn Thuận, trong khi trên hàng công có Nguyễn Lê Phát - cầu thủ được đánh giá có tiềm năng phát triển mạnh.

Bên cạnh lực lượng đã quen thuộc với màu áo các đội tuyển trẻ, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho một số nhân tố mới nhằm tăng tính cạnh tranh trong đội hình. Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Anh Tuấn của PVF-CAND, Trần Hải Anh từ Quảng Ninh, Nguyễn Trọng Sơn của Bắc Ninh, Tạ Xuân Trường thuộc TTTT II Ninh Bình hay Vũ Quốc Anh của Hải Phòng đều là những gương mặt đáng chú ý.

30 cầu thủ dự tuyển U-23 hội quân cho chuyến du đấu ở Trung Quốc.

Theo kế hoạch, đội sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17-3. Năm ngày sau, danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 25 cầu thủ trước khi toàn đội lên đường sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026, diễn ra tại thành phố Tây An từ ngày 25-3 đến 31-3.

Giải đấu năm nay quy tụ bốn đội gồm U-23 Trung Quốc, U-23 Việt Nam, U-23 Thái Lan và U-23 CHDCND Triều Tiên. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp Triều Tiên vào ngày 25-3, chạm trán Thái Lan ngày 28-3 và trận cuối đụng độ chủ nhà Trung Quốc vào ngày 31-3.