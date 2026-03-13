Sốc: 2 lý do Indonesia thay thế Iran tham dự World Cup 2026 13/03/2026 13:21

(PLO)- Câu chuyện lan truyền về khả năng đội tuyển Indonesia bất ngờ góp mặt tại World Cup 2026 sau khi Iran có ý định rút lui đang làm dậy sóng làng bóng Đông Nam Á.

Indonesia đã chính thức dừng bước tại vòng loại thứ tư của khu vực châu Á trong cuộc cạnh tranh suất dự vòng play off liên lục địa. Điều đó đồng nghĩa với việc cánh cửa dẫn tới vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đã khép lại.

Tuy nhiên, tin đồn bắt đầu xuất hiện khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng. Có thông tin cho rằng Iran sẽ không tham dự World Cup 2026 vì sự kiện bóng đá toàn cầu không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Nhưng cho đến nay, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức phát biểu trên truyền thông. Không có bất kỳ văn bản chính thức nào được gửi tới FIFA để xác nhận việc rút lui. Chính FIFA cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố đó.

Ngay cả trong kịch bản Iran thực sự rút khỏi giải đấu, quy định của FIFA cũng không nói rằng Indonesia sẽ được chọn làm đội thay thế. Thông thường, cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ quyết định đội bổ sung dựa trên nhiều yếu tố, và đội thay thế cũng không bắt buộc phải đến từ cùng liên đoàn khu vực.

Iran rút lui khỏi vòng chung kết Cúp thế giới 2026 nhưng chưa có quyết định chính thức nào. Ảnh: EPA.

Trong trường hợp cụ thể này, Iraq thậm chí cũng không tự động được hưởng lợi. Đội tuyển này đang chuẩn bị tham dự vòng play off liên lục địa với tư cách đại diện châu Á. Nếu Iran rút lui, FIFA vẫn có quyền lựa chọn bất kỳ đội nào phù hợp theo tiêu chí của họ.

Thực tế, câu chuyện được bàn luận nhiều hơn trong giới bóng đá quốc tế lại xoay quanh đội tuyển Ý. Nhà vô địch World Cup bốn lần vẫn đang trong quá trình tìm kiếm tấm vé tham dự giải đấu thông qua vòng play off ở châu Âu vào cuối tháng 3. Với vị thế và lịch sử của mình, Ý được xem là cái tên hợp lý hơn nhiều nếu FIFA cần bổ sung một đội thay thế.

Vậy vì sao Indonesia vẫn được nhắc tới trong những cuộc tranh luận này? Lý do nằm ở một số giả thuyết mang màu sắc suy đoán. Một số người cho rằng FIFA có văn phòng khu vực đặt tại Jakarta, trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có quan hệ khá thân thiết với Chủ tịch PSSI Erick Thohir. Từ đó, những giả thuyết cho rằng Indonesia có thể được “chỉ định đặc biệt” bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thân thiết với Chủ tịch PSSI Erick Thohir. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, một kịch bản khác cũng được một số người nhắc tới. Nếu vì lý do an ninh mà UAE và Oman không thể tham dự vòng play off liên lục địa, Iraq có thể giành vé trực tiếp tham dự World Cup. Khi đó, một số người tưởng tượng rằng Indonesia có thể được chọn để thay thế vị trí của Iraq tại vòng play off. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức suy đoán và hoàn toàn không phản ánh các tiêu chí thực tế của FIFA.

Ngay cả khi điều không tưởng ấy xảy ra, nhiều chuyên gia cho rằng nó sẽ gây ra tranh cãi lớn. Indonesia vẫn đang trong quá trình phát triển bóng đá và thứ hạng FIFA của họ còn nằm ngoài tốp 100 thế giới. Đội tuyển quốc gia chưa từng được xem là ứng viên cạnh tranh ở sân chơi World Cup.

Nếu một đội bóng với trình độ như vậy được đưa thẳng vào vòng chung kết, sẽ là cú sốc đối với uy tín của giải đấu. Một số ý kiến nhận định điều này chẳng khác nào một quyết định mang tính chính trị hơn là dựa trên năng lực thể thao.

Bóng đá Indonesia hy vọng không tưởng về suất chơi World Cup. Ảnh: EPA.

Thực tế buộc phải thừa nhận rằng Indonesia đã thất bại trong chiến dịch giành vé góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026. Sau khi vòng loại kết thúc, PSSI bắt đầu tái cấu trúc bộ máy bóng đá quốc gia. Những nhân vật từng tham gia chiến dịch trước đó như Shin Tae-yong hay Patrick Kluivert cùng đội ngũ cộng sự đã rời khỏi hệ thống.

Indonesia giờ đây bước sang một giai đoạn mới với HLV John Herdman. Chiến lược gia người Anh từng có nhiều năm dẫn dắt đội tuyển New Zealand và Canada, và ông được kỳ vọng sẽ xây dựng nền tảng dài hạn cho mục tiêu World Cup 2030.

Con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng. Vòng loại World Cup 2030 vẫn còn rất xa, trong khi trước mắt Indonesia phải tập trung cho các giải đấu khu vực như AFF Cup và sân chơi châu lục là Asian Cup.

Tuyển Ý cũng có khả năng giành vé chơi World Cup vào mùa hè này. Ảnh: EPA.

Tương lai của bóng đá Indonesia còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cuộc bầu cử chủ tịch PSSI vào năm 2027 có thể tạo ra những thay đổi lớn trong định hướng phát triển. Câu hỏi về việc liệu chính phủ có tiếp tục đầu tư mạnh mẽ như giai đoạn 2024-2025 hay không cũng vẫn còn bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, chiến lược nhập tịch cầu thủ từng được xem là con đường rút ngắn khoảng cách, cũng đang gây nhiều tranh luận.

Dù thế nào đi nữa, một điều rõ ràng là giấc mơ World Cup 2026 đã khép lại. Điều Indonesia cần làm lúc này không phải là nuôi dưỡng những hy vọng thiếu cơ sở, mà chính là chuẩn bị nghiêm túc cho tương lai. World Cup 2030 có thể vẫn còn xa, nhưng đó mới là mục tiêu thực tế.