Cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt ở tuyển Việt Nam 13/03/2026 06:39

(PLO)- Danh sách sơ bộ 30 cầu thủ đã được HLV Kim Sang-sik gửi cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho đợt tập trung FIFA Days tháng 3 đang tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt nhưng lành mạnh.

Bên trong bản danh sách đội dự tuyển Việt Nam là thông điệp rất rõ ràng của HLV Kim Sang-sik nhắn nhủ các học trò ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, với mọi vị trí đều phải giành bằng phong độ thực tế chứ không dựa vào danh tiếng.

Những sự trở lại đáng chú ý

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 21-3, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự tiếp tục theo dõi các trận đấu tại V-League để đánh giá phong độ và tình trạng thể lực của từng cầu thủ. Sau giai đoạn quan sát cuối cùng này, danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 23 cái tên chính thức tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho hai trận đấu trong dịp FIFA Days tháng 3, gồm trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy và trận gặp Malaysia ngày 31-3 tại sân Thiên Trường trong khuôn khổ lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027. Đây đều là những trận đấu quan trọng nhằm kiểm tra bộ khung chiến thuật và đánh giá năng lực của các cầu thủ trước những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Đình Trọng tái xuất tuyển Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng do chấn thương. Ảnh: CCT.

Đợt tập trung lần này có một số sự vắng mặt đáng chú ý. Đình Bắc và Lý Đức không thể góp mặt do án treo giò, trong khi trung vệ nhập tịch Nguyễn Phi Long chưa đủ điều kiện thi đấu quốc tế theo quy định của FIFA.

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik triệu tập 4 cái tên gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang. Đây đều là những thủ môn có phong độ ổn định tại V-League, nhưng chỉ ba người nhiều khả năng được giữ lại, đồng nghĩa 1 người sẽ phải chia tay trước khi đội tuyển hội quân.

Hàng phòng ngự chứng kiến sự trở lại của nhiều gương mặt từng vắng bóng vì chấn thương. Bên cạnh những trụ cột quen thuộc như Duy Mạnh, Xuân Mạnh hay Thành Chung, đội tuyển còn chào đón sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng. Sau gần hai năm gặp khó khăn vì chấn thương, Văn Hậu và Đình Trọng đang dần tìm lại phong độ trong màu áo CLB Công an Hà Nội và được kỳ vọng tăng thêm chiều sâu cho hàng thủ.

Thầy Hàn chọn cầu thủ có năng lực và phong độ cao lên tuyển. Ảnh: CCT.

Ở khu trung tuyến, HLV Kim Sang-sik gần như giữ nguyên bộ khung quen thuộc nhằm duy trì sự ổn định trong lối chơi. Điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đang có phong độ ấn tượng tại Hà Nội FC và được xem là phương án bổ sung chất lượng cho tuyến giữa.

Cạnh tranh khốc liệt

Trên hàng công, cuộc cạnh tranh không hề dễ dàng. 6 cái tên gồm Tiến Linh, Thanh Bình, Tuấn Hải, Xuân Son, Thanh Nhàn và Việt Cường đều đang nỗ lực chứng minh giá trị. Trong đó, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son là trường hợp đặc biệt khi anh gần như chắc chắn có một suất chơi chính.

Việc phải loại bảy cầu thủ khỏi danh sách sơ bộ khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt. Những cái tên như Ngọc Bảo, Tuấn Tài, Đức Chiến, Văn Đô, Thanh Nhàn hay Việt Cường đều cần thể hiện phong độ thuyết phục nếu muốn giành một suất trong danh sách cuối cùng.

Nguyễn Xuân Son dễ chiếm suất chơi chính trên hàng công. Ảnh: CCT.

Danh sách lần này cũng cho thấy dấu ấn rõ rệt của CLB Công an Hà Nội khi đội bóng này đóng góp tới chín cầu thủ gồm Nguyễn Filip, Quang Hải, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Thành Long và Lê Văn Đô. Đây là điều dễ hiểu khi đội bóng của HLV Mano Polking đang thể hiện phong độ ổn định tại V-League 2025-2026 với ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, Ninh Bình FC cũng đóng góp năm cầu thủ gồm Đặng Văn Lâm, Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo, Hoàng Đức và Đức Chiến. Thể Công Viettel có hai đại diện là Khuất Văn Khang và Phan Tuấn Tài, còn đương kim vô địch Nam Định có hai cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Văn Vĩ.

CLB Công an TP.HCM có ba cầu thủ được gọi lên tuyển gồm Tiến Linh, Đinh Thanh Bình và Patrik Lê Giang. Đáng chú ý, đây là lần đầu thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang được triệu tập sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào đầu năm 2026.

Người gác đền Patrik Lê Giang đã nhập tịch thành công. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik đang xây dựng một đội tuyển quốc gia với tiêu chí rõ ràng dựa vào phong độ cùng sự ổn định phải được đặt lên hàng đầu. Điều đó đồng nghĩa không có suất nào được đảm bảo tuyệt đối.

Khi danh sách cuối cùng chỉ còn 23 cầu thủ, bảy cái tên phải rời cuộc chơi. Và chính điều đó đang biến đợt tập trung FIFA Days tháng 3 trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn nước rút.