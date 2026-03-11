Tuyển Malaysia rối loạn và đòn trả đũa của HLV Kim Sang-sik 11/03/2026 06:39

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang gặp nhiều biến động sau phán quyết mới nhất của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến vụ bê bối cầu thủ nhập tịch khiến họ hoang mang trước chuyến làm khách Việt Nam.

Trong lúc nội bộ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào trạng thái rối ren, đội tuyển Việt Nam lại lặng lẽ chuẩn bị cho cuộc tái đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường.

Rắc rối khó gỡ ở làng bóng Malaysia

Cựu tổng thư ký FAM Saifuddin Abu Bakar đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan giữ thái độ thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về phán quyết của CAS. Theo ông, việc phản ứng quá nhanh khi chưa có đầy đủ báo cáo chính thức có thể khiến tình hình thêm phức tạp, đặc biệt trong mối quan hệ giữa FAM với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và FIFA.

Ông Saifuddin cho rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để đưa ra nhận định hay phản ứng mạnh mẽ. Theo quan điểm của ông, điều cần làm là chờ phán quyết đầy đủ và sau đó mới đánh giá các bước tiếp theo. Nếu vội vàng phát biểu hoặc bày tỏ sự thất vọng, điều đó có thể khiến căng thẳng leo thang và gây thêm rắc rối với các tổ chức quản lý bóng đá quốc tế.

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội tuyển Malaysia đang chịu án treo giò 1 năm từ FIFA. Ảnh: TNST.

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi FAM công khai bày tỏ sự thất vọng về phán quyết của CAS, trong bối cảnh toàn bộ ban chấp hành của liên đoàn đã đồng loạt từ chức. Trong phán quyết mới nhất, CAS đã giữ nguyên mức phạt tiền mà FIFA áp đặt lên FAM. Đồng thời, tòa án thể thao quốc tế cũng duy trì án cấm thi đấu trong vòng 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia do sử dụng giấy tờ giả mạo liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Saifuddin cảnh báo việc tiếp tục tranh cãi công khai về quyết định này có thể tạo ra ấn tượng rằng bóng đá Malaysia đang thách thức hệ thống pháp lý của bóng đá thế giới. Theo ông, việc phản ứng theo hướng biện minh hoặc chỉ trích có thể khiến dư luận quốc tế nhìn nhận tiêu cực hơn.

Trong lúc hệ thống quản lý rối ren, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia vẫn tiếp tục chuẩn bị cho trận tái đấu Việt Nam. Chiến lược gia người Úc cho biết ông đang cố gắng giữ sự tập trung của đội tuyển bất chấp những vấn đề ngoài sân cỏ.

HLV Peter Cklamovski nỗ lực trấn an tinh thần cho các học trò. Ảnh: TNST.

Cklamovski thừa nhận tình hình hiện tại khá phức tạp. Nhưng cho dù bảy cầu thủ nhập tịch vẫn đang chịu án cấm thi đấu, Cklamovski vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho rằng nếu các cầu thủ này có cơ hội trở lại trong tương lai, họ vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển đội tuyển Malaysia hướng đến năm 2026.

Theo ông thầy người Úc, mục tiêu của đội tuyển Malaysia vẫn là giành chiến thắng trong trận lượt về gặp Việt Nam. Khát khao giành kết quả tốt trên sân khách Thiên Trường trở thành động lực lớn cho toàn đội trong quá trình chuẩn bị.

Kế hoạch chu đáo của HLV Kim Sang-sik

Trong khi Malaysia vẫn loay hoay với khủng hoảng nội bộ, đội tuyển Việt Nam đang âm thầm xây dựng kế hoạch cho cuộc đối đầu sắp tới. HLV Kim Sang-sik có những thay đổi chiến thuật nhằm giúp các học trò cải thiện cả khả năng phòng ngự lẫn tấn công.

Ông thầy người Hàn Quốc đang lên những phương án khả thi cho trận tái đấu Malaysia ngày 31-1. Ảnh: CCT.

Trước trận đấu quyết định tiếp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 tại Hà Nội. Bangladesh hiện xếp hạng 180 thế giới và trận đấu này là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm đội hình cũng như điều chỉnh chiến thuật.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng này. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang-sik có khoảng hai tuần để hoàn thiện đội hình trước trận đấu quan trọng với Malaysia.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang cân nhắc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và các gương mặt nổi bật từ đội trẻ U-23. Mục tiêu của ông là tạo ra một đội hình có sức cạnh tranh cao hơn, đặc biệt sau thất bại 0-4 trước Malaysia ở lượt đi năm ngoái.

Ngoại binh Brazil nhập tịch Đỗ Hoàng Hên có nhiều cơ hội khoác áo tuyển quốc gia. Ảnh: VPF.

Một trong những thay đổi đáng chú ý có thể nằm ở hệ thống chiến thuật. Ông Kim đang xem xét sử dụng sơ đồ ba trung vệ kết hợp với các hậu vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công. Cách bố trí này được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tăng cường sự chắc chắn ở hàng phòng ngự đồng thời mở rộng các phương án tấn công.

Sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau chấn thương được xem là yếu tố quan trọng để củng cố tuyến phòng thủ. Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son là mũi nhọn trên hàng công của đội tuyển. Ngoài ra, tiền đạo gốc Brazil Hendrio, với tên Đỗ Hoàng Hên, cũng nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện cho trận tái đấu Malaysia.

Cuộc chạm trán lượt về Asian Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31-3 vì thế đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Một bên đang phải đối mặt với khủng hoảng quản lý và hệ lụy từ bê bối nhập tịch, trong khi bên kia âm thầm chuẩn bị cho một cuộc phục hận. Trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ mang đến nhiều kịch tính cả trong lẫn ngoài sân cỏ.