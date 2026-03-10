VCK Asian Cup 2026: Thua nặng Nhật Bản, tuyển Việt Nam tan vỡ giấc mơ World Cup 10/03/2026 18:15

(PLO)- Tuyển Việt Nam không thể vào tứ kết Asian Cup 2026 khi thua Nhật đến 0-4 và sớm xách valy về nước.

Tuyển Việt Nam vừa thua Nhật Bản 0-4 ở lượt trận cuối bảng C và tan vỡ giấc mơ World Cup lần thứ 2 liên tiếp.

Các cô gái Việt Nam trở thành đội thứ ba xếp thứ 3 ở mỗi bảng, trong khi vòng tứ kết Asian Cup chỉ chọn 2 đội. Điều này đồng nghĩa thầy trò Mai Đức Chung sớm dừng cuộc chơi.

Tuyển Nhật Bản không quan tâm đồng nghiệp Việt Nam cần... thua nhẹ. Ảnh: AFC.

Bốn bàn thắng của tuyển Nhật Bản ghi vào lưới thủ môn Khổng Thị Hằng như những “vết cứa” vào con tim của hàng triệu fan Việt Nam khi xem trận đấu. Tính chuyên nghiệp của bóng đá nữ Nhật Bản thể hiện rõ ở chỗ không khoan nhượng. Và nếu thủ môn Khổng Thị Hằng không xuất sắc thì lưới của đội nhà đã rung thêm vài lần nữa.

Những ngôi sao đá giải châu Âu như Riko Ueki, Maika Hamano, Aoba Fujino và Kiko Seiko ghi bàn lần lượt vào các phút 21, 51, 64 và 67 không quá khó. Trước đó, ngay ở giây thứ 30 sau tiếng còi khai cuộc thì lưới của Khổng Thị Hằng đã suýt rung lên nhưng pha đánh đầu cận thành của Riko Ueki lại chệch cột.

Thủ môn Khổng Thị Hằng chơi ổn nhưng Nhật Bản quá mạnh. Ảnh: AFC.

Nhật Bản dù đã chắc chắn có vé vào tứ kết vẫn chơi hết mình. Họ chơi vì mình và không quan tâm đến cục diện của bảng C, nơi các cô gái Việt Nam đang mong mỏi đừng thua quá 2 bàn. Tuy nhiên, các nữ tuyển thủ Nhật rất... máu ghi bàn, khi liên tục vây ráp cầu môn đối phương. Phía bên kia, tuyển nữ Việt Nam chỉ lo chuyện phá bóng và suốt 90 phút chỉ có 1 pha sút khung thành mà thôi.

Tuyển nữ Việt Nam về thứ 3 bảng C nhưng không thể trở thành đội có thành tích tốt khi so sánh với hai bảng khác.

Nhìn cách Nhật Bản đá quyết liệt ngay từ đầu trận, rồi khi có bàn mở điểm, họ tiếp tục muốn có bàn khác, đã cho thấy áng mây đen cực lớn đè nặng lên các đôi chân cầu thủ Việt Nam. Các ngôi sao Nhật đá nửa sân, kiểm soát bóng khủng khiếp đến 81%, dứt điểm 27 lần, trong khi học trò HLV Mai Đức Chung không có chút cơ hội nào.

Uzbekistan chiếm vé vớt thứ nhất.

Hai tiền đạo "số má" Huỳnh Như vào sân ở hiệp hai chỉ kịp chạm bóng 3 lần ở phần sân nhà, Bích Thùy chủ yếu "xách xe không", thì biết thủ môn Nhật không có việc làm. Sau khi thua bàn thứ 2, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và thầy trò Mai Đức Chung sụp đổ.

Philippines chiếm vé vớt thứ nhì.

Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị rất chu đáo cho giải này nhưng mọi thứ đã không như mong đợi và tan vỡ giấc mơ lần thứ nhì liên tiếp góp mặt ở World Cup.