Iraq lên tiếng về việc thay thế tuyển Iran tham dự World Cup 2026 09/03/2026 15:16

(PLO)- Tuyển Iraq rất sáng cửa dự World Cup 2026, nhưng hiện nay thì thầy trò HLV Graham Arnold không có thị thực và không thể ra nước ngoài thi đấu.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang cân nhắc đến trường hợp Iran không tham dự World Cup 2026 do Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công vào Iran. Theo đó, Iraq có thể thế chỗ Iran, còn UAE sẽ đá Play off thay cho Iraq.

HLV Graham Arnold của tuyển Iraq gửi thông điệp thúc giục FIFA sớm đưa ra biện pháp quyết định chuyện của tuyển Iran. Còn nếu chưa làm được điều này thì hãy hoãn vòng Play off liên khu vực vào cuối tháng 3 tại Mexico vì Iraq không thể quyết định được việc đến Mexico thi đấu.

Iraq (xanh) sẽ thay thế, nếu Iran bỏ World Cup 2026, còn UAE sẽ đá Play off thay Iraq. Ảnh:AFC

HLV Graham Arnold còn nói, cơ hội dự World Cup 2026 của Iraq là rất sáng, nhưng bị trở ngại bởi tình hình chiến sự Trung Đông leo thang.

Tuyển Iraq là đội có thứ hạng cao nhất của nhóm 6 đội đá play-off tranh những tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026. Họ rơi vào bảng B chờ đội thắng của cặp đấu Bolivia- Surinam. Nếu Iraq thắng sẽ có vé dự World Cup 2026.

Tuy nhiên tình hình hiện nay, FIFA vẫn chưa thể quyết việc loại Iran để thay thế bằng Iraq.

Tình hình chiến sự Trung Đông leo thang, Iraq nằm giữa vòng vây hỏa lực của các cuộc đáp trả từ Iran. Các hãng hàng không ở Trung Đông rơi vào tình trạng tê liệt. Nhiều máy bay thương mại đã được đưa vào hầm trú ẩn để tránh thiệt hại...

Điều quan trọng khác là các cơ quan ngoại giao nước ngoài đã rời Trung Đông. Hồ sơ, giấy tờ xin thị thực của toàn đội Iraq để sang Mexico đá Play off (từ ngày 26 đến 31-3) cũng bế tắc vì chẳng có ai trả lời.

Một World Cup 2026 đầy sóng gió.