Tuyển Thái Lan thắng khó, Iraq có lợi thế săn vé World Cup 2026 14/11/2025 12:02

(PLO)-Tuyển Thái Lan thắng khó Singapore, còn đội tuyển Iraq có chút lợi thế khi cầm hòa chủ nhà UAE 1-1 ở Play off vòng loại World Cup 2026.

+ Tuyển Thái Lan thắng khó Singapore 3-2:

Tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan Anthony Hudson đã xáo trộn đội hình rất nhiều, cho những cựu binh vào đá những vị trí trung tâm trong trận giao hữu Thái Lan thắng Singapore 3-2. Điều đáng nói là hậu vệ cánh Mikelson chơi rất hay ở AFF Cup 2024, công-thủ toàn diện nhưng đã không nằm trong ý đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Anh, thay vị trí Mikelson là Doromram.

Tuyển Thái Lan có trận thắng khó Singapore 3-2 tối 13-11. Ảnh:FAS

Ở tuyến giữa hậu vệ Theerathon được đưa vào đá tiền vệ trung tâm dùng Yooyen, cũng là một cựu binh. HLV Anthony Hudson đã đẩy Chanathip từ tuyến giữa lên đá tiền đạo cùng với Supachok, hai cánh của tuyến tiền vệ là Supachai và Ben Davis.

Với cách bố trí này, lối chơi của tuyển Thái Lan xoay quanh trục “đồ cổ” Theerathon. Thực ra Theerathon là hậu vệ cánh tấn công và phát động rất sắc nét, nhưng anh cũng nhiều lần được sắp xếp lên đá tiền vệ trung tâm thời HLV Mano Polking và trước đó, bởi Theerathon có tầm quan sát, khả năng giữ bóng và điều phối lối chơi đều rất ấn tượng.

Tuy nhiên việc nhạc trưởng Chanathip được đẩy lên đá tiền đạo giống như một canh bạc. Chanathip tỏa sáng, đột biến khi đá tiền vệ, còn khi đá tiền có khi lại là vấn đề lớn, nhạt nhòa, thiếu đột biến và trong trận thắng Singapore 3-2 Chanathip là nhạt nhòa.

Đây coi như bước chuẩn bị đầy toan tính của HLV Anthony Hudson vì ngày 18-11 tới đây tuyển Thái Lan bay sang Colombo làm khách trước Sri Lanka rất cứng cựa với đội hình hơn một nửa là đội ngoại binh nhập tịch từ Nam Mỹ từng đánh bại Turkmenistan 1-0. Mà Turkmenistan từng đánh bại Thái Lan 3-1 đêm 10-6 vừa qua ở lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027.

+ Iraq có chút lợi thế Play off World Cup 2026 lượt đi:

Thầy trò HLV Graham Arnold của tuyển Iraq đã có chút lợi thế ở trận lượt đi vòng Play off World Cup 2026 thứ hai khu vực châu Á khi cầm hòa chủ nhà UAE 1-1 tối 13-11.

Al Mahadi có bàn thắng sớm phút thứ 10 cho Iraq. Hòa 1-1 tại Abu Dhabi, Iraq có lợi thế lượt về tại Basra ngày 18-11. Ảnh:AFC

Bàn thắng của Iraq do công Ali Al Zubaidi ghi phút thứ 10. Tám phút sau, tiền vệ nhập tịch của UAE Luanzinho đưa trận đấu quay lại vạch xuất phát bằng bàn san bằng 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận lượt đi.

Sân vận động Mohammad Bin Zayed chật kín khán giả, chủ nhà UAE không giới hạn lượng vé bán cho fan đội khách.

Với trận hòa này, Iraq có lợi thế trước trận lượt về tại Basra vào lúc 23 giờ ngày 18-11. Phía Iraq cũng đáp trả bằng việc fan UAE cũng có thể tự nhiên mua vé vào sân xem mà không bị giới hạn, miễn vé xem trận lượt về còn.

+ Nhà vô địch Euro 2020 lại về châu Á:

HLV Roberto Mancini từng dẫn dắt tuyển Ý vô địch Euro 2020 nay quay lại châu Á dẫn dắt Al Sadd thay cho HLV Felix Sanchez. Bản hợp đồng của nhà vô địch châu Âu 2020 với Al Sadd kéo dài 2,5 mùa bóng.

HLV Roberto Mancini quay lại châu Á dẫn dắt CLB Al Sadd. Ảnh:AFC

Trước đây HLV Roberto Mancini từng dẫn dắt tuyển Saudi Arabia đá vòng loại World Cup 2026 (giai đoạn 2), nhưng không ấn tượng nên bị sa thải, trong đó có trận hòa Indonesia 1-1 trên sân nhà thắng khó Trung Quốc 2-1...

Nay HLV Roberto Mancini quay lại châu Á, cụ thể là CLB Al Sadd của Qatar để tiếp quản ghế nóng từ đồng nghiệp Tây Ban Nha Felix Sanchez. CLB Al Sadd có nhiều tuyển thủ Qatar và là đội mà huyền thoại Xavi Hernandez đến rồi đi 2 lần.

HLV Roberto Mancini cũng có những “góc khuất” và điểm sáng rất ấn tượng. Ông dẫn dắt Inter Milan vô địch Serie A, dẫn Man. City vô địch ngoại hạng Anh. Dẫn tuyển Ý vô địch Euro 2020. Nhưng sau đó tuyển Ý vắng mặt ở World Cup 2022, dẫn tuyển Saudi Arabia rất thiếu ấn tượng, các trụ cột là những đàn anh của tuyển Saudi Arabia bất phục và bất mãn.